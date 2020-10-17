Yeni müjde rezervi açıklanıyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni rezervin miktarını bugün saat kaçta açıklayacak?

Türkiye’nin merakla beklediği enerji müjdesini geçtiğimiz ağustos ayında açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yeni bir müjde daha verecek.

Erdoğan'ın bugün vereceği müjdenin saat kaçta açıklayacağı araştırılmaya başlandı. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün konuşmasını ne zaman, saat kaçta yapacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BUGÜN SAAT KAÇTA KONUŞACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni rezervin miktarını cumartesi günü açıklayacağını söylemişti. İddialara göre Filyos Limanı'nda bulunan enerji kaynağı için açıklama yapacak.

Geçtiğimiz Ağustos ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de bulunan ve 20 yıl Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılayacak enerji kaynağı açıklaması yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ne zaman konuşma yapacak araştırılmaya başlandı. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat kaçta konuşma yapacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdenin saati ve zamanı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi günü açıklayacağını söylediği müjdeyi bugün saat 15.00'da açıklama yapacağı öğrenildi.Karadeniz’de Tuna-1 lokasyonundaki çalışmalarını tamamlayan Fatih sondaj gemisi, yeni doğalgaz rezervi keşfederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 15.00'da helikopterle gemiye çıkarak müjdeyi buradan bizzat kamuoyuna duyuracak.