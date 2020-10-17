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Yeni müjde rezervi açıklanıyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni rezervin miktarını bugün saat kaçta açıklayacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2020 10:19 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi günü açıklayacağını söylediği müjdeyi ne zaman açıklayacak merak konusu oldu. İddialara göre Filyos Limanı'nda bulunan enerji kaynağı için açıklama yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman konuşma yapacak araştırılmaya başlanmıştı. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat kaçta konuşma yapacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdenin saati ve zamanı!

Yeni müjde rezervi açıklanıyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni rezervin miktarını bugün saat kaçta açıklayacak?

Türkiye’nin merakla beklediği enerji müjdesini geçtiğimiz ağustos ayında açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yeni bir müjde daha verecek.
Erdoğan'ın bugün vereceği müjdenin saat kaçta açıklayacağı araştırılmaya başlandı. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün konuşmasını ne zaman, saat kaçta yapacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BUGÜN SAAT KAÇTA KONUŞACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni rezervin miktarı cumartesi günü açıklayacağını söylemişti. İddialara göre Filyos Limanı'nda bulunan enerji kaynağı için açıklama yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün konuşmasını ne zaman, saat kaçta yapacak?

Geçtiğimiz Ağustos ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de bulunan ve 20 yıl Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılayacak enerji kaynağı açıklaması yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ne zaman konuşma yapacak araştırılmaya başlandı. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat kaçta konuşma yapacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdenin saati ve zamanı!

Mavi Vatan / Filyos Limanı nerede? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni rezervi açıkladığı Filyos Limanı hangi şehirde?Mavi Vatan / Filyos Limanı nerede? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni rezervi açıkladığı Filyos Limanı hangi şehirde?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi günü açıklayacağını söylediği müjdeyi bugün saat 15.00'da açıklama yapacağı öğrenildi.Karadeniz’de Tuna-1 lokasyonundaki çalışmalarını tamamlayan Fatih sondaj gemisi, yeni doğalgaz rezervi keşfederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 15.00'da helikopterle gemiye çıkarak müjdeyi buradan bizzat kamuoyuna duyuracak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün konuşmasını ne zaman, saat kaçta yapacak?

ERDOĞAN DOĞALGAZ AÇIKLAMASI MI YAPACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çarşamba günkü grup toplantısında, "Cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek hem çalışmaları bizzat yerine görecek hem de yeni rezerv miktarını açıklayacağız" açıklaması da yer almıştı. Açıklamanın ardından verilecek müjdeyle ilgili tahminler gelmeye başlamıştı. İddialardan sonra herkes Erdoğan'ın bugünkü konuşması ne zaman yapacak merakla bekliyor. Erdoğan doğalgaz açıklaması mı yapacak araştırılmaya başlandı.


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