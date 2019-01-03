Max Payne 1 yeniden tasarlandı

Remedy Entertainment ile 2002 yılında hayatımıza giren Max Payne, o döneme damgasını vuran Matrix filminden esintiler barındırması ve Bullet Time mekaniği ile büyük ilgi görmüştü. Oyun dünyasının kült yapımları arasında yer alan Max Payne, daha sonra serinin ikinci ve üçüncü oyunu ile karşımıza çıkmıştı.

Max Payne 3’ten sonra haber alınamayan serinin oyuncular tarafından unutulmadığı bugün yayınlanan görseller ile bir kez daha kanıtlandı. Wojciech Chalinski isimli tasarımcı Max Payne’in ilk bölümündeki mekanı yeniden tasarladı. Sanki yeni çıkacak bir oyun gibi görünen bu mekan tasarımları, keşke Max Payne Remastered gelse dedirtiyor.

Max Payne 1 görselleri için buraya tıklayınız

