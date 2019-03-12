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May - Juncker ortak basın toplantısı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 02:37 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Theresa May: - "Milletvekilleri 'tedbir maddesi'yle ilgili yasal değişiklikler gerektiği konusunda netti, bu değişiklikleri elde ettik"

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, AB ile müzakereler sonucunda, Brexit anlaşmasının ''tedbir maddesi'' konusunda, İngiliz parlamentosunun istediği yasal bağlayıcılığı olan değişikliklerin elde edildiğini açıkladı.

Fransa'nın Strasbourg kentinde, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile ortak basın toplantısı düzenleyen May, burada yaptığı konuşmada, ''Milletvekilleri 'tedbir maddesi'yle ilgili yasal değişiklikler gerektiği konusunda netti, bu değişiklikleri elde ettik.'' dedi.

''Tedbir maddesi''nin, iki İrlanda arasına fiziki sınır girmesini önlemeye dönük bir sigorta olması açısından doğru olduğunu belirten May, ''Ancak bu sigortanın devreye girmesi durumunda bile kalıcı ve gelecekteki ilişkimizin şablonu olmaması gerekir.'' diye konuştu.

AB ile müzakereler sonucunda ortak bir mekanizma üzerinde uzlaşıldığını belirten May, bununla AB'nin ''tedbir maddesi''ni süresiz yürürlükte tutmasının önüne geçildiğini kaydetti.

''Bunu yaparlarsa, hakemlik mekanizmasıyla itiraz edilebilecek.'' ifadesini kullanan May, ''Bir ihlal tespit edilirse, İngiltere 'tedbir maddesi'ni askıya alabilecek.'' ifadesini kullandı.

May, varılan uzlaşma uyarınca, İngiltere ile AB'nin, ''tedbir maddesi''ni, en geç Aralık 2020'ye kadar alternatif bir düzenlemeyle değiştirme konusunda da anlaştığını kaydetti.

- Tedbir maddesi

"Tedbir maddesi", İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasına, Brexit'in ardından fiziki sınır girmemesi için formüle edilmişti.

May, bu maddeye ya bir zaman tahdidi getirmeye ya da İngiltere'nin bu maddenin işlerliğine tek yanlı son vermesini sağlayacak bir mekanizma kurulması için çalışıyordu. May'in bugün açıkladığı uzlaşma, her iki alanda da ilerleme anlamına geliyor.

Tedbir maddesi, İngiltere'nin AB ile kapsamlı ticaret anlaşması imzalayana dek Gümrük Birliğinde kalmasını, Kuzey İrlanda'nın da buna ilaveten bir dizi farklı AB kuralına tabi olmasını öngörüyor.

Maddeye karşı çıkanlar bu düzenlemenin, İngiltere'yi AB ile sonu gelmez bir müzakere sürecinde mahsur bırakacağını savunuyordu.

İngiliz parlamentosu yeni haliyle Brexit anlaşmasını yarın oylayacak.

Parlamento, anlaşmanın ilk halini ''tarihi'' diye nitelendirilen 230 oy farkla reddetmişti.

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda düze 48'e karşı yüzde 52 ile AB'den ayrılma kararı almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Brexit ingiltere Theresa May

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