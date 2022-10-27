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Maydanoz, limon, pul biber... Yağları yakmıyor olabilir!

27.10.2022 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hepimiz yağ yakan mucizevi bir besin arıyoruz fakat maalesef böyle bir besin yok. Yağ yakıcı diye lanse edilen birçok besin mevcut. Hiçbir besin tek başına doğrudan yağ yakmaz fakat dolaylı olarak yağ yakmamıza yardımcı olan besinler olduğu da bir gerçek. Peki, hangi yiyecekler vücuttaki yağları yakar?

Maydanoz, limon, pul biber... Yağları yakmıyor olabilir!

Her gün “maydanozu aç karna yemek zayıflatır”, “Suya limon sıkmak ödem atar” gibi bilimden uzak söylemlerle karşı karşıya kalıyoruz. Bu söylemlerden tamamen doğru veya yanlış denemez.

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DOLAYLI OLARAK YARDIMCI OLABİLİR

Öncelikle bir besinin neden yağ yaktığını ve en iyi tüketim şeklinin hangisi olduğunu biliyor olmamız gerekiyor. Bütün bu bilgilerden sonra o besinin dolaylı olarak yağ yakımına yardımcı olduğunu savunabiliyoruz. Diyetisyen Pınar Demirkaya konu hakkında bilgiler verdi.

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TURGİLLER TÜKETİMİNİ ARTIRIN

Turpgillerden olan beyaz, kırmızı lahana, Brüksel lahanası, karnabahar ve brokolide bulunan sülforafan’ın yağ yakıcı enzimleri arttırdığı düşünülüyor. Son dönemlerde antikanser özelliği ile ilgili de birçok çalışma bulunuyor. Yüksek lifli oluşları ile de uzun süreli tokluk sağlıyorlar.

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KIRMIZI BİBERİN ETKİSİ

Kırmızı biberde bulunan Kapsaisin besinlerin enerjiye dönüşme yeteneklerini arttırıyor ve bazal metabolizma hızımızı arttırdığı düşünülüyor. Bir çoğumuzun tabağında çokta yer etmeyen fakat düşük kalorileri, bol lifli oluşlarıyla yeşil yapraklı sebzelerin öğünlerimiz de önemli bir yeri olmalı.

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Özellikle koyu yeşil yapraklı sebzeler demir depolarımızın dolmasına yardımcı olacağı için demir eksikliğinde görülen kilo vermede direnç semptomunun da önüne geçmemize yardımcı olmuş oluyor. Sanılanın aksine önemli bir kalsiyum kaynağı olduklarından kemik erimesi yaşayan belirli yaş gurupları için mutlaka tabaklarında olması gerektiğini savunabiliriz.

NAR VE GREYFURT

Meyveler yüksek lifli oluşlarıyla uzun süreli doygunluk sağlıyorlar. Bu noktada en önemli olan şey tükettiğimiz meyvenin porsiyonudur. Meyvelerden örnek verecek olursak Nar yüksek antioksidan kapasitesi ve iştah baskılama özelliği ile ilk sırada yer alıyor. Greyfurt metabolizmanın hızlanmasına katkı sağlıyor ve iştahı baskılıyor. Greyfurt ile ilgili ek bir bilgi olarak greyfurtu ilaçlarınız ile tüketmemelisiniz.

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YOĞURTLU PUL BİBERİN ETKİSİ YOK

Sanılananın aksine süt ürünleri yağ yakıyor diyemeyiz. Özellikle her yerde görebileceğiniz yoğurt ve pul biber tarifinin yağ yakımına herhangi bir etkisinin olmadığına yönelik çalışmalar mevcut.

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Dengeli ve temiz beslendiğimizde, sağlıklı bir fiziksel aktivitede bulunduğumuzda, Sirkadiyen ritmimize uyumlu beslendiğimizde metabolizmamız optimum düzeyde çalışıyor ve mucizevi besin arayışlarımız son bulmuş oluyor.


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