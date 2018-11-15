HABER

May'den "görevimin başındayım" mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 21:58 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Theresa May: - "Liderlik, kolay değil, zor tercihlerde bulunmaktır" - "Başbakan olarak görevim İngiliz halkının iradesini hayata geçiren bir anlaşmayı sağlamaktır. Bunu sonuna kadar götüreceğim"

LONDRA (AA) -İngiltere Başbakanı Theresa May, kabinesinde bugün yaşanan 4 istifaya rağmen görevini sürdüreceğini açıkladı.

May, aralarında Brexit bakanın da bulunduğu 4 bakanın istifasının ardından akşam saatlerinde basın toplantısı düzenledi.

Görevinin başında olduğunun mesajını veren May, gazetecilerin istifayı düşünüp düşünmediği ve partisinde kendisi hakkında bir güvensizlik oylaması yapılması halinde tavrının ne olacağı soruları üzerine, "Liderlik, kolay değil, zor tercihlerde bulunmaktır. Başbakan olarak benim görevim İngiliz halkının iradesini hayata geçiren bir anlaşmayı sağlamaktır. Bunu sonuna kadar götüreceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Muhafazakar Parti milletvekili Jacob Rees-Mogg, bugün May hakkında güvensizlik oylaması için başvuruda bulunmuştu. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Ress-Mogg'u, aynı taleple 15 kadar milletvekili daha izlemişti.

Muhafazakar Parti yönetmeliğine göre, 48 milletvekilinin başvurması halinde, grupta güvensizlik oylamasına gidilebiliyor.

May hükümeti, dün akşam ilan ettiği Brexit anlaşmasının ardından 4 bakanın istifasıyla sarsılmıştı.

İstifa eden isimler arasında Brexit Bakanı Dominic Raab ve Çalışma Bakanı Esther McVey de yer almıştı.

Temmuz ayında Brexit Bakanı David Davis ve Dışişleri Bakanı Boris Johnson, geçen cuma günü de Ulaştırmadan Sorumlu Devlet Bakanı Jo Johnson, Brexit gerekçesiyle istifa etmişti.

May'in koltuğu için adaylığını koyabilecek kişiler arasında Raab, Davis ve Boris Johnson'ın da adları geçiyor.

- Erken seçimde başarısız olmuştu

May'in inisiyatifiyle geçen yıl gidilen erken genel seçimde Muhafazakar Parti parlamentodaki çoğunluğunu kaybetmiş, ancak Kuzey İrlanda'nın İngiltere ile birlik yanlısı sağcı partisi Demokratik Birlik Partisi'nin (DUP) dışarıdan desteğiyle azınlık hükümeti kurabilmişti.

May hükümetinin Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşmasının İngiliz parlamentosundan onay alması gerekiyor. Ancak siyasi gözlemciler muhalefet partilerinin yanı sıra DUP'un ve yaklaşık 90 Muhafazakar milletvekilinin karşı olduğu anlaşmanın parlamentodan geçme olasılığını düşük görüyor.

AB ile İngiltere arasında Haziran 2017'de başlayan müzakerelerde taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere'nin AB bütçesine taahhütlerinden kaynaklanan yüklü bir "ayrılık ücreti"nin ödenmesi ile vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.

Taraflar, AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile İngiltere'ye bağlı Kuzey İrlanda arasında fiziki sınır getirmeyecek bir çözüm üzerinde ise kesin anlaşmaya varamamıştı. AB ile varılan son anlaşmada, Kuzey İrlanda sorununa, İngiltere'nin bütününü süresiz biçimde Gümrük Birliği içinde tutmaya kapı aralayan bir çözüm üzerinde uzlaşılmıştı.

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı.

3 dil biliyor, 40 yıldır mağarada yaşıyor! Duyan şaşkına dönüyor3 dil biliyor, 40 yıldır mağarada yaşıyor! Duyan şaşkına dönüyor
Sağlık torbası Meclis'ten geçtiSağlık torbası Meclis'ten geçti
Çalıştığı üniversitede intihar ettiÇalıştığı üniversitede intihar etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Brexit ingiltere Theresa May

En Çok Okunan Haberler

CHP'de sürpriz gelişme! Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

CHP'de sürpriz gelişme! Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

Diyanet-Sen'den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik tepkilerle ilgili açıklama!

Diyanet-Sen'den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik tepkilerle ilgili açıklama!

Rabobank'tan dolar/TL ve euro/TL tahmini

Rabobank'tan dolar/TL ve euro/TL tahmini

Oktay Kaynarca 17 yaşındaki kızı dolandırdı mı? Canlı yayında açıkladı

Oktay Kaynarca 17 yaşındaki kızı dolandırdı mı? Canlı yayında açıkladı

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Büyük bir hata

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Büyük bir hata

Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

İlginizi Çekebilir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin'den bomba sözler: 'Yeşil' yaşıyor!

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin'den bomba sözler: 'Yeşil' yaşıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hastane otoparkında silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Hastane otoparkında silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Sağlık torbası Meclis'ten geçti

Sağlık torbası Meclis'ten geçti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

İstanbul'un Silivri ilçesinde korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'un Silivri ilçesinde korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Suriyelilerin üzerinde yakalandı! Polisler bile şoke oldu

Suriyelilerin üzerinde yakalandı! Polisler bile şoke oldu

TBMM'de gerginlik! Bakan Soylu ile HDP'li milletvekilleri arasında 'Afrin' tartışması

TBMM'de gerginlik! Bakan Soylu ile HDP'li milletvekilleri arasında 'Afrin' tartışması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.