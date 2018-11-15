LONDRA (AA) -İngiltere Başbakanı Theresa May, kabinesinde bugün yaşanan 4 istifaya rağmen görevini sürdüreceğini açıkladı.

May, aralarında Brexit bakanın da bulunduğu 4 bakanın istifasının ardından akşam saatlerinde basın toplantısı düzenledi.

Görevinin başında olduğunun mesajını veren May, gazetecilerin istifayı düşünüp düşünmediği ve partisinde kendisi hakkında bir güvensizlik oylaması yapılması halinde tavrının ne olacağı soruları üzerine, "Liderlik, kolay değil, zor tercihlerde bulunmaktır. Başbakan olarak benim görevim İngiliz halkının iradesini hayata geçiren bir anlaşmayı sağlamaktır. Bunu sonuna kadar götüreceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Muhafazakar Parti milletvekili Jacob Rees-Mogg, bugün May hakkında güvensizlik oylaması için başvuruda bulunmuştu. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Ress-Mogg'u, aynı taleple 15 kadar milletvekili daha izlemişti.

Muhafazakar Parti yönetmeliğine göre, 48 milletvekilinin başvurması halinde, grupta güvensizlik oylamasına gidilebiliyor.

May hükümeti, dün akşam ilan ettiği Brexit anlaşmasının ardından 4 bakanın istifasıyla sarsılmıştı.