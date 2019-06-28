May'den Putin'le görüşme öncesi sert mesaj

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia’ya yapılan kimyasal saldırının faillerinin adalet önüne çıkarılması için her türlü gayreti göstereceklerini söyledi.

Osaka’daki G20 Zirvesi marjında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği ikili görüşme öncesinde BBC’ye açıklamalarda bulunan May, geçen yıl İngiltere’nin Salisbury kentinde Skripal ile kızına yönelik saldırıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İngiltere’nin Rus askeri istihbaratında çalıştığını öne sürdüğü iki kişinin gerçekleştirdiğini iddia ettiği saldırıyı “aşağılık” diye nitelendiren May, “Rusya kendi vatandaşlarının iadesine izin vermiyor ancak bu iki kişi için Avrupa tutuklama emri çıkarıldı ve Rusya’nın dışına adım atmaları halinde adalet önüne çıkarılmaları için her türlü gayreti göstereceğiz.” diye konuştu.

Rusya’nın “eylemlerinin farkına varması” gerektiğini belirten May, “Rusya dünya çapında istikrarı bozucu davranışlarına bir son vermeli. Buna dezenformasyon ve siber saldırılar da dahildir.” ifadelerini kullandı.