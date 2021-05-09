Mayıs ayında kar şaşkınlığı! Karadeniz yaylalarında seyrine doyulmaz manzara

Ordu ve Giresun'da hava sıcaklıklarının dün geceden itibaren ani düşüşü sonrasında yaylalarda mayıs karı süprizi yaşandı. Ordu'nun Çambaşı, Korgan ve Akkuş Argan yaylaları ile Giresun'un Kümbet Yaylası, gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı, ortaya seyirlik manzaralar çıktı.

SÜRPRİZ YAŞADILAR

Salgın nedeniyle tam kapanma tedbirlerini yaylada geçirenler ve göç için yaylaya çıkanlar, mayıs ayında yağan kar yağışıyla sürpriz yaşadı. Bu arada, bölgenin yüksek kesimlerindeki kar yağışının harhangi bir olumsuzluğa neden olmadığı bildirildi.





