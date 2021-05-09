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  4. Mayıs ayında kar şaşkınlığı! Karadeniz yaylalarında seyrine doyulmaz manzara

Mayıs ayında kar şaşkınlığı! Karadeniz yaylalarında seyrine doyulmaz manzara

09.05.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu ve Giresun'un yüksek kesimlerinde kar yağışının ardından yaylalar beyaz örtüyle kaplandı. Seyrine doyulmaz manzaraların oluştuğu yaylalarda bulunanlar mayıs ayında sürpriz yaşadı.

Mayıs ayında kar şaşkınlığı! Karadeniz yaylalarında seyrine doyulmaz manzara

Ordu ve Giresun'da hava sıcaklıklarının dün geceden itibaren ani düşüşü sonrasında yaylalarda mayıs karı süprizi yaşandı. Ordu'nun Çambaşı, Korgan ve Akkuş Argan yaylaları ile Giresun'un Kümbet Yaylası, gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı, ortaya seyirlik manzaralar çıktı.

SÜRPRİZ YAŞADILAR

Salgın nedeniyle tam kapanma tedbirlerini yaylada geçirenler ve göç için yaylaya çıkanlar, mayıs ayında yağan kar yağışıyla sürpriz yaşadı. Bu arada, bölgenin yüksek kesimlerindeki kar yağışının harhangi bir olumsuzluğa neden olmadığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Giresun Ordu

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