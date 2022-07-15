Maymun çiçeği nedir? Maymun çiçeği belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır?

Maymun çiçeği virüsünün yaygınlaşmasıyla COVİD-19 pandemisinden sonra yeni bir pandemi mi geliyor sorusu merak edildi. Maymun çiçeği virüsü öldürücü bir virüs mü yoksa tedavisi varmı? aranan sorular arsında. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de ilk maymun çiçeği virüsünün tespit edildiğini açıkladı. Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada tecrit edilen hastanın 37 yaşında ve bağışıklık sistemi yetersiz olan bir hasta olduğunu bildirdi. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. Peki maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşır? İşte maymun çiçeği belirtileri ve hakkında ayrıntılar...

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

İlk semptomların ortaya çıkışı 5 ile 21 gün aralığında herhangi bir zamana denk gelebilir. En yaygın belirti verme başlangıcı ise 6-13. günler arası süreç olarak tespit edilmiştir. Belirtiler geçmiş dönemde büyük salgınlara yol açmış olan çiçek hastalığı ile benzerlik gösterse de biraz daha farklı şekilde seyreder. En temel belirtiler arasında şunlara yer verilebilir:

-Yüksek ateş

-Baş, sırt ve kas ağrıları

-Lenf bezlerinde şişlikler

-Yorgunluk hali

-Üşüme ve titreme

-Ciltte su çiçeğine benzer, su dolu küçük kabarcıklar şeklinde görülen döküntüler Maymun çiçeği hastalığında döküntüler, ilk belirtilerin gözlenmeye başlanmasından itibaren 1-5 gün aralığında görülür. Çoğunlukla ilk döküntüler yüz bölgesinde gözlenir. Ardından vücudun diğer bölgelerine

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BULAŞICI MIDIR?

Maymun virüsü hayvandan insana ya da insandan insana olmak üzere iki şekilde bulaşabilir. İnfekte hayvanın ısırması, tırmalaması veya hayvanın deri lezyonları ya da çıkartılarıyla direkt veya indirekt temas hayvandan insana (zoonotik) bulaşma yollarıdır. Hasta kişinin solunum yolu damlacıkları, vücut sıvıları, deri lezyonları, çevresi ve eşyalarıyla temas ise insanlar arasındaki bulaşma yollarıdır. Virüs sağlıklı kişilere, ciltteki çatlaklar, ağız, burun, göz gibi açık dokular veya solunum sistemi aracılığıyla girer.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?

Maymun çiçeği virüsü (monkeypox) ilk olarak Orta ve Batı Afrika’nın tropik yağmur ormanlarında ortaya çıkan ve zaman zaman diğer bölgelerde de görülen maymun çiçeği virüsünün neden olduğu hayvanlardan insanlara bulaşan bir hastalıktır. Tipik olarak, ateş, deri döküntüleri ve büyümüş lenf bezleri ile kendini gösterir, bunların yanı sıra çeşitli tıbbi komplikasyonlara da yol açabilir. Genellikle 2-4 hafta süren belirtileri olan ve kendi kendini sınırlayan bir hastalıktır. Ağır vakalar ortaya çıkabilir. Son zamanlarda bu virüs kaynaklı ölüm oranları %3-6 olarak rapor edilmiştir.



