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Maymun çiçeği virüsü: 'Kabus değil ama kötü bir rüya olabilir'

31.05.2022 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maymun çiçeği virüsünün görüldüğü ülkelerin sayısı artıyor. Virüs bazı Avrupa ülkelerinin ardından ABD, Kanada ve Avustralya'da da tespit edildi. Peki 1970'ten beri ortalıkta olan virüs neden şimdi birdenbire yayılmaya başladı? Bu hastalığın yeni bir pandemiye dönüşme ihtimali var mı? Prof. Dr. Alpay Azap çeşitli önlemlerin alınması gerekeceğini belirtiyor.

Maymun çiçeği virüsü: 'Kabus değil ama kötü bir rüya olabilir'

Maymun çiçeği virüsünün görüldüğü ülkelerin sayısı artıyor. Virüs bazı Avrupa ülkelerinin ardından ABD, Kanada ve Avustralya'da da tespit edildi.

Virüs 1958'de Danimarkalı virolog Preben Von Magnus tarafından keşfedildi.

Von Magnus, virüsün makak maymunlarında görüldüğünü yazıyor ve bu yüzden de virüse 'monkey pox' yani maymun çiçeği virüsü adını veriyordu.

Çiçek virüsüne benziyordu ve bu, halihazırda çiçek hastalığıyla boğuşan dünya için kötü bir haberdi.

Ve 1970'te ilk kez insanda tespit edildi.

Bilinen ilk hasta, o dönemki adıyla Zaire'deki Basankusu Hastanesi'ne getirilen 9 yaşındaki bir çocuktu.

Yabani hayvanlarla insanların temas ettiği yerlerde görülmüştü.

O günden 1984'e kadar kaydedilen vakalar, virüsün çoğunlukla tropikal ormanlardaki yerleşim alanlarında yayıldığını gösteriyordu.

2022'de ise birdenbire yeniden birçok ülkeye yayıldı.

Peki 1970'ten beri ortalıkta olan virüs neden şimdi birdenbire yayılmaya başladı?

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alpay Azap, virüsün daha yaygın olan Batı Afrika tipi nedeniyle yayılmış olabileceğine dikkat çekiyor ve çeşitli önlemlerin alınması gerekeceğini belirtiyor.

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