Maymun Çiçeği Virüsü nedir, öldürür mü? Maymun Çiçeği Virüsü belirtileri neler?

Koronavirüs salgını süreci sürerken İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Covid-19 pandemisinin konuşulduğu toplantıda yeni bir virüs türüyle daha karşılaştıklarını ve bu virüsle mücadele içinde olduklarını duyurdu. Söz konusu toplantıda, iki kişide Maymun Çiçeği Virüsü tespit edildi açıklandı. Peki Maymun Çiçeği Virüsü nedir, öldürür mü?

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR, ÖLDÜRÜR MÜ?

Dünya üzerinde koronavirüs süreci devam ederken, yeni virüs türleri de ortaya çıkmaya devam ediyor. İnsanlarda ölümcül sonuçlara neden olabilen yeni tür bir virüs, İngiltere'de görülmeye başlandı. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, koronavirüs pandemisinin ele alındığı toplantıda yeni bir virüsle daha mücadeleye girdiklerini aktardı. Şu anda iki kişide maymun virüsü diğer bir ismiyle monkeypox görüldüğü açıklanan toplantıda, bu hastalığın ölümcül olduğu da belirtildi.

Hancock, toplantıda bu virüsün standart olduğu ve bu tarz salgın ve vakalarla çoğu zaman karşılaşıldığını da aktardı. Fakat kaç hastanın enfekte olduğu ya da virüsün İngiltere'de koronavirüs ile beraber yayılıp yayılmadığı hakkında hiçbir ayrıntı vermedi. Virüse yakalanan her iki hasta da Kuzey Galler'de bulunuyor. Aynı evden gelen hastaların yaşları veya cinsiyetleri hakkında bir bilgi verilmedi. Yalnızca bir tanesinin hastanede tedavi gördüğü açıklandı. Çiftin virüsü hangi ülkede kaptığı açıklanmadı ancak maymun çiçeği asıl olarak Orta ve Batı Afrika'da bulunuyor.