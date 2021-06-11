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Maymun Çiçeği Virüsü nedir, öldürür mü? Maymun Çiçeği Virüsü belirtileri neler?

11.06.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisi etkisini sürdürürken bazı yeni virüs türleri de ortaya çıkmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, koronavirüs pandemisinin konuşulduğu toplantıda yeni bir virüsle daha karşılaştıklarını ve mücadele içinde olduklarını açıkladı. Toplantıda, iki kişide Maymun Çiçeği Virüsü yani 'monkeypox' görüldüğü ifade edildi. Peki Maymun Çiçeği Virüsü nedir, öldürür mü? Maymun Çiçeği Virüsü belirtileri neler? İşte yanıtı...

Maymun Çiçeği Virüsü nedir, öldürür mü? Maymun Çiçeği Virüsü belirtileri neler?

Koronavirüs salgını süreci sürerken İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Covid-19 pandemisinin konuşulduğu toplantıda yeni bir virüs türüyle daha karşılaştıklarını ve bu virüsle mücadele içinde olduklarını duyurdu. Söz konusu toplantıda, iki kişide Maymun Çiçeği Virüsü tespit edildi açıklandı. Peki Maymun Çiçeği Virüsü nedir, öldürür mü?

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR, ÖLDÜRÜR MÜ?

Dünya üzerinde koronavirüs süreci devam ederken, yeni virüs türleri de ortaya çıkmaya devam ediyor. İnsanlarda ölümcül sonuçlara neden olabilen yeni tür bir virüs, İngiltere'de görülmeye başlandı. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, koronavirüs pandemisinin ele alındığı toplantıda yeni bir virüsle daha mücadeleye girdiklerini aktardı. Şu anda iki kişide maymun virüsü diğer bir ismiyle monkeypox görüldüğü açıklanan toplantıda, bu hastalığın ölümcül olduğu da belirtildi.

Hancock, toplantıda bu virüsün standart olduğu ve bu tarz salgın ve vakalarla çoğu zaman karşılaşıldığını da aktardı. Fakat kaç hastanın enfekte olduğu ya da virüsün İngiltere'de koronavirüs ile beraber yayılıp yayılmadığı hakkında hiçbir ayrıntı vermedi. Virüse yakalanan her iki hasta da Kuzey Galler'de bulunuyor. Aynı evden gelen hastaların yaşları veya cinsiyetleri hakkında bir bilgi verilmedi. Yalnızca bir tanesinin hastanede tedavi gördüğü açıklandı. Çiftin virüsü hangi ülkede kaptığı açıklanmadı ancak maymun çiçeği asıl olarak Orta ve Batı Afrika'da bulunuyor.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?

Hastalığı belirlirtileri arasında deride su çiçeği gibi oluşan kabarcıklar bulunuyor. Bu kabarcıklara neden olan nadir tropik hastalığa maymunlar, sıçanlar, sincaplar ve diğer küçük memeliler tarafından yayılan bir virüs sebep oluyor. İnsanlar arasında yakın temas, öksürme ve hapşırma yoluyla ve aynı zamanda kontamine olmuş giysilere ya da yatak takımlarına dokunma yoluyla yayılabilmekte. Fakat bilim insanları bu virüsün insandan insana bulaşmasının çok nadir olduğunu belirterek koronavirüs kadar daha kolay bir şekilde yayılmadığının da altını çizdi.

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Anahtar Kelimeler:
virüs
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