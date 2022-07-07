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Maymun çiçeğinden kaç kişi öldü? Dünya Sağlık Örgütü'nden açıklama geldi!

07.07.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya bir yandan koronavirüs (Covid-19) pandemisiyle mücadele ederken, bir yandan da maymun çiçeği virüsü paniği yaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise yaptığı yazılı açıklamayla maymun çiçeğinden ölenlerin sayısını paylaştı. DSÖ, dünya genelinde maymun çiçeği virüsü nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Öte yandan artan vakalar nedeniyle birçok ülkede endişe yaşanması üzerine DSÖ, bundan sonra 2 haftada bir maymun çiçeği vakalarına dair güncelleme yapmaya karar verdi.

Maymun çiçeğinden kaç kişi öldü? Dünya Sağlık Örgütü'nden açıklama geldi!

Öaymun çiçeği virüsü dünya çapında konuşulmaya devam ediyor. "Maymun çiçeğinden kaç kişi öldü?" sorusuna yanıt ise Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) geldi. Koronavirüs salgınından sonra merakla takip edilen maymun çiçeği virüsüne ilişkin açıklama yapan DSÖ, dünya genelinde maymun çiçeği virüsü nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, 1 Ocak'tan 4 Temmuz'a kadar maymun çiçeğinin epidemik ve epidemik olmadığı ülkelerdeki yayılımına ait veriler güncellendi.

DSÖ: DÜNYA GENELİNDE MAYMUN ÇİÇEĞİNDEN 3 KİŞİ ÖLDÜ

Açıklamada, DSÖ'nün 5 bölgesindeki 59 ülkeden merkeze gönderilen 6 bin 27 vaka ile beraber maymun çiçeği kaynaklı 3 can kaybının doğrulandığı kaydedildi.

Artan vakaların birçok ülkede panik yaratması üzerine DSÖ, bundan sonra 2 haftada bir maymun çiçeği vakalarına dair güncelleme yapacağını duyurdu.

VAKALARIN TEST İLE BELİRLENMESİNDE ZORLUK

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünkü basın toplantısında maymun çiçeği vakalarının test ile belirlenmesinde hala birtakım zorluklar yaşandığını, bu yüzden önemli sayıda vakaların kayıtlara resmen geçemediğini belirtmişti.

maymun çiçeği

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Ghebreyesus, virüsün Afrika'da da yayıldığına dikkati çekerek kıta genelinde bugüne kadar virüsün hiç etkili olmadığı bölgelerde yeni vakaların tespit edildiğini vurgulamıştı. (AA)

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dsö dünya sağlık örgütü
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