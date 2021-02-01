McLaren Artura Hybrit 16 Şubat’ta tanıtılacak!

Bununla birlikte sızdırılan patent görüntüleri ve casus fotoğraflar, dış tasarımın mevcut tasarımlardan önemli bir sapma göstermeyeceğini gösteriyor. Dünya prömiyerinin Avrupa'da 16 Şubat'ta Çin'de ise 17 Şubat’ta gerçekleştirilmesi planlanıyor. McLaren tarafından kurulan özel bir web sitesi, büyük başlangıcın artırılmış gerçeklik ile geliştirilmiş yüksek teknoloji ürünü bir etkinlikte çevrimiçi olarak canlı yayınlanacağını duyurdu.

TEKNİK VERİLERİ NASIL?

İlk seri üretim McLaren hibrid, çift turboşarjlı bir V6 ile elektrikli motoru birleştiriyor. İki motordan üretilen güç arka aksa iletilecek. Artura'nın kabaca 32 kilometre saf elektrik menziline sahip bir plug-in hibrit olacağına inanılıyor. Yeni MCLA platformu sayesinde pillerin ilave ağırlığını telafi edecek. Ricardo tarafından üretilen içten yanmalı ve elektrik motorun, Artura'ya 600 beygir gücün üzerinde bir veri sağlayacak. İngiliz niş markası geçmişte Senna, Elva ve Sabre gibi isimleri kullandığından, alfasayısal adlandırma şemasından kaçınan ilk McLaren olmayacak . Artura, "benzersiz yoğun bir sürüş deneyimi" sağlamak için "süper hafif mühendislik, aşırı güç, elektrifikasyon ve yarış odaklı çeviklik" sunmayı vaat ediyor.



