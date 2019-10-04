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MDOB seyircinin karşısına geniş yelpazesi olan repertuvarla çıkacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 12:18 | Son Güncelleme

Mersin Devlet Opera ve Balesi Sanat Yönetmeni ve Müdürü Bengi İspir Özdülger: "Sanat sezonunda son derece renkli ve geniş yelpazesi olan, bize göre mükemmel bir repertuvar hazırladık. Bunu sanatseverlere sunmak için can atıyoruz"

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) Sanat Yönetmeni ve Müdürü Bengi İspir Özdülger, "Sanat sezonunda son derece renkli ve geniş yelpazesi olan, bize göre mükemmel bir repertuvar hazırladık. Bunu sanatseverlere sunmak için can atıyoruz." dedi.

Özdülger, gazetecilere yaptığı açıklamada, 28'inci sanat sezonunu "L.V. Beethoven 9'uncu Senfoni" konseriyle kutladıklarını belirterek, bu yıl bir ilki gerçekleştirerek kendi sahnelerinin dışında, Atatürk Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluştuklarını söyledi.

Vatandaşların açılış konserine ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Bengi İspir Özdülger, "Açılış konserimizde 1462 kişilik salonun değerli sanatseverlerle tamamen dolu olması bizler için gurur ve motivasyon kaynağı oldu. 1462 biletin tamamı satıldı. Bunu gururla söylüyorum, çünkü MDOB için bir ilk. Bunun devamının geleceğine inancımız çok büyük." diye konuştu.

Özdülger, MDOB'un bir bölge operası olduğunu ifade ederek, Mersin'in yanı sıra Adana, Gaziantep ve Hatay gibi illerden gelenleri de ağırladıklarını kaydetti.

Yeni sanat sezonunda çok sayıda eseri vatandaşlarla buluşturacaklarını aktaran Bengi İspir Özdülger, şöyle konuştu:

"Sanat sezonunda son derece renkli ve geniş yelpazesi olan, bize göre mükemmel bir repertuvar hazırladık. Bunu sanatseverlere sunmak için can atıyoruz. Çeşitliliği olan, içerisinde operaların, müzikallerin, balelerin, modern dansın, çocuk oyunlarının olduğu bir repertuvar. Sürpriz konserlerimiz var. Dolu dolu geçecek, güzel bir sezon olacak. 'Bizimle kalın, sanatla kalın' diyoruz."

Özdülger, opera ve balelerde gözle görülür bir seyirci artışı olduğuna dikkati çekerek, MDOB'un seyircisini en çok artıran 2'nci opera olduğunu dile getirdi.

Geçen sezon 7 prömiyer gerçekleştirdiklerini de anımsatan Bengi İspir Özdülger, bu eserleri yeni sezonun repertuvarına eklediklerini aktardı.

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bale Mersin Mersin Devlet Opera ve Balesi Opera sanat sezonu

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