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MEB'den veli toplantılarına yönelik yeni adım! Bakan Selçuk duyurdu

EĞİTİM HABERLERİ  | 13.09.2020 09:08 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, veli toplantılarının uzaktan çevrim içi olarak yapılacağını duyurdu.

MEB'den veli toplantılarına yönelik yeni adım! Bakan Selçuk duyurdu

21 Eylül'de 1. sınıf ve okul öncesi öğrencileri tarafından yüz yüze eğitime başlanacağının açıklanmasının ardından, okullarda alınacak tedbirlerle ilgili çalışmalar sürüyor.

Okullardaki hijyen konusunda 81 İl Milli Eğitim Müdürlüklerine talimat veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, veli toplantıları için de çalışma başlattı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hafta içinden itibaren okul yönetimlerimiz, velilerimizi her türlü konuda detaylıca bilgilendirmek için küçük gruplar halinde ya da bireysel olarak bilgilendirme toplantı ve görüşmeleri gerçekleştirebileceği gibi telefon ve internet gibi çeşitli iletişim kanallarını kullanarak uzaktan çevrim içi toplantılar da yapabilecek.

Yüz yüze eğitimin ilk ders zili öncesinde ilkokul 1. sınıf öğretmenlerimiz de velilerle çevrim içi toplantılar yapmaya başlayacak. Önemli olan iletişim kanallarını açık tutmak ve eğitim sisteminde önemli bir paydaş olan velilerimizin desteğini almak"

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