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MEB EKYS sonuçları açıklandı! Sınav itirazı nasıl yapılır?

EĞİTİM HABERLERİ  | 09.04.2020 17:11 | Son Güncelleme

MEB kurumlarına yönetici seçme sınavı olan EKYS 2020 sonuçları için bekleyiş sona erdi. ÖSYM 2020 EKYS sonuçlarını ilan etti ve sınav sonucu sorgulama sayfasını açtı. İşte sınav sonucunu öğrenme ve itiraz ile ilgili detaylar...

MEB EKYS sonuçları açıklandı! Sınav itirazı nasıl yapılır?

ÖSYM’nin kurum sınavları kategorisinde bugün MEB EKYS sonuçları günüydü. Milli Eğitim Bakanlığı kurumlarında görevlendirilmek üzere yönetici seçme sınavı EKYS’ye giren adaylar için sınav sonucu sorgulama sayfası açıldı. İşte MEB EKYS sonuçları ve merak edenler için sonuçlara itiraz adımları...

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EKYS SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere) ÖSYM tarafından, ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise, sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılmalıdır (Yapılacak her türlü itiraz,

4adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmaz.). Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM'nin T.C. Halkbank Ankara Kurumsal Şubesi TR40 0001 2009 4520 0044 0002 07 numaralı hesabına gerekli ücreti yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı (SHDB)06800Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. ÖSYM süresi içinde yapılan itirazları inceleyecek, sonuçlarını adaylara ve gerektiğinde ilgili kuruma 10 gün içerisinde posta ile bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış dilekçeler işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır.


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