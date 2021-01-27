MEB engelli öğretmen alımı puan sınırı 2021... EKPSS 500 öğretmen alım başvuru şartları, tarihleri nedir? EKPSS tercihi nasıl yapılır?

EKPSS öğretmen alım başvuru tarihleri 2021 açıklandı. 2020 ve 2018 yıllarında EKPSS'ye giren adaylar arasında puan yükseliğine göre 500 engelli öğretmen ataması yapılacak. Şubat ayında yapılacak olan atamaların ardından lisans mezunu 500 engelli öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev alacak. MEB'in resmi internet sitesi olan personel.meb.gov.tr üzerinden yapılacak alımlarda başvuru tarihleri 1 - 5 Şubat olarak belirlenirken, EKPSS atama tarihleri 2021 ise yine Şubat ayında yapılacak. Peki **MEB öğretmen ataması başvuru şartları neler? EKPSS kontenjan sayısı ve alan bilgisi paylaşıldı mı? ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMALARI KILAVUZU DUYURULDU Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan engelli öğretmen alımı duyurusunda 500 atama yapılacağı bilgisi paylaşıldı. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda, üniversitelerin lisans bölümünden mezun olmuş ve 2020 ile 2018 yıllarında Engelli Kamu Personeli Seçme sınavına girmiş adaylar arasında, EKPSS puan yüksekliğine göre alım yapılacak. MEB'in yayımladığı duyuruda ve ÖSYM kılavuzunda belirtilen başvuru şartlarını yerine getirebilen herkesin başvurabileceği EKPSS 2021 başvuruları 1- 5 Şubat tarihinde başlayacak. EKPSS öğretmen ataması puan sınırı ise 50 olarak belirtildi. EKPSS'den 50 puan üzeri alan vatandaşların başvuruları kabul edilirken, atamalar puan yüksekliğine göre yapılacak. Engelli öğretmen ataması başvurusu 2021 nasıl yapılır? İşte öğretmen ataması başvuru ekranı!

EKPSS BAŞVURU TARİHLERİ 2021 Binlerce adayın beklediği MEB'in resmi internet sitesinda yayımlanan “ Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe başvuru ve atama” duyurusunda detaylar yer aldı. Engelli öğretmen atamalarında hangi yıl EKPSS puanı geçerli olacak araştıran adaylara, duyuruda yer alan bilgiye göre, 2020 ve 2018 yıllarında EKPSS lisans düzeyinde sınava katılan adayların katılabileceği belirtildi. Atamalar belirlenirken puan üstünlüğüne dikkat edilecek. EKPSS atamalarında ilk seferde toplam 500 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek. EKPSS başvuru tarihleri ise 1 Şubat Pazartesi günü itibari ile başlayacak ve 5 Şubat Cuma günü son bulacak. EKPSS TERCİH TARİHLERİ 2021 ÖSYM'nin yaptığı açıklamada 5 Şubat'ta sona erecek EKPSS başvurularının tercih tarihi ise 11 Şubat olarak belirlendi. Engelli öğretmen atamaları ise 16 Şubat'ta gerçekleşecek. EKPSS ÖĞRETMEN ATAMASI 2021 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? EKPSS 2021 başvuruları iki aşamayla yapılacaktır. Bu aşamalardan birisi ön başvuru diğeri ise tercih başvurusudur. Eğer bir öğretmen adayı ilk aşamaya başvuruda bulunmazsa eğer, ikinci aşamaya başvuruda bulunamaz. Engelli öğretmen atamalarına başvuru yapan adayların sadece bir alana başvuru yapma zorunluluğu vardır. Birden fazla mezuniyeti olan adaylar bir alan seçebilir.

EKPSS ÖĞRETMEN ATAMASI ÖN BAŞVURUSU EKPSS'ye ön başvuru yapmak isteyen öğretmen adayları MEB'in resmi internet sitesi üzerinden personel.meb.gov.tr adresinden başvuru yapabilecek. Siteye giriş yapan adaylar öncelikle “ Elektronik Ön Başvuru Formunu” dolduracak. EKPSS ön başvuru tarihleri ise 1-5 Şubat tarihleri arasındda alınacak. Ön başvuru işleminde herhangi bir hata yapmayan öğretmen adayları; ön başvurularını onaylatmak, belge sunmak ya da farklı bir sebeple il millî eğitim müdürlüğüne gitmelerine neden olmayacaktır. ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ! ÖNEMLİ: Eğitim fakültesi dışındaki bir programdan mezun olup 1 Ocak 2021

tarihinden önce tamamlanmış pedagojik formasyon eğitimi sertifikası

bulunan adayların, belgenin tarih ve sayısını sisteme girmeleri zorunludur. ENGELLİ ÖĞRETMEN ALIMI HANGİ KONTENJANLARDA OLACAK? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre il bazlı kontenjan sayıları ve alan bilgileri, ihtiyaç olan boş öğretmen kadrosu incelenerek belirlenecek. İşte MEB'in yaptığı engelli öğretmen alımı 2021 kontenjan sayısı açıklaması; ENGELLİ ÖĞRETMEN ALIMI 2021 BAŞVURU ŞARTLARI NELER? 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen

genel şartları taşıyor olmak,

2. Türk vatandaşı olmak, (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için

Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.) 3. 2018 ve 2020 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından

(EKPSS Lisans Düzeyi) 50 ve daha üzeri puan almış olmak, 4. Lisans mezuniyetinin, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim

ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına

uygun olmak, 5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların,

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, yükseköğrenimlerinin ve/veya

pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına

veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak, 6. Pedagojik formasyon eğitimi sertifikası ile başvuru yapacak olanlar

bakımından 1 Ocak 2021 tarihinden önce pedagojik formasyon eğitimi

programını tamamlamış olmak. (Not: İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanına kaynak programlardan

mezun olanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen

pedagojik formasyon eğitimini kapsayan öğretmenlik meslek bilgisi halinde, İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri ile Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

alanına atanmak üzere yapacakları ön başvurularda, kendilerinden ayrıca

pedagojik formasyon yerine geçen herhangi bir belge istenmeyecektir.)