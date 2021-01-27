MEB engelli öğretmen alımı puan sınırı 2021... EKPSS öğretmen alım başvuru şartları, tarihleri nedir? EKPSS tercihi nasıl yapılır?

EKPSS öğretmen alım başvuru tarihleri 2021 açıklandı. 2020 ve 2018 yıllarında EKPSS'ye giren adaylar arasında puan yükseliğine göre 500 engelli öğretmen ataması yapılacak. Şubat ayında yapılacak olan atamaların ardından lisans mezunu 500 engelli öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev alacak. MEB'in resmi internet sitesi olan personel.meb.gov.tr üzerinden yapılacak alımlarda başvuru tarihleri 1 - 5 Şubat olarak belirlenirken, EKPSS atama tarihleri 2021 ise yine Şubat ayında yapılacak. Peki **MEB öğretmen ataması başvuru şartları neler? EKPSS kontenjan sayısı ve alan bilgisi paylaşıldı mı?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan engelli öğretmen alımı duyurusunda 500 atama yapılacağı bilgisi paylaşıldı. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda, üniversitelerin lisans bölümünden mezun olmuş ve 2020 ile 2018 yıllarında Engelli Kamu Personeli Seçme sınavına girmiş adaylar arasında, EKPSS puan yüksekliğine göre alım yapılacak. MEB'in yayımladığı duyuruda ve ÖSYM kılavuzunda belirtilen başvuru şartlarını yerine getirebilen herkesin başvurabileceği EKPSS 2021 başvuruları 1- 5 Şubat tarihinde başlayacak. EKPSS öğretmen ataması puan sınırı ise 50 olarak belirtildi. EKPSS'den 50 puan üzeri alan vatandaşların başvuruları kabul edilirken, atamalar puan yüksekliğine göre yapılacak. Engelli öğretmen ataması başvurusu 2021 nasıl yapılır? İşte öğretmen ataması başvuru ekranı!
Binlerce adayın beklediği MEB'in resmi internet sitesinda yayımlanan “ Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe başvuru ve atama” duyurusunda detaylar yer aldı. Engelli öğretmen atamalarında hangi yıl EKPSS puanı geçerli olacak araştıran adaylara, duyuruda yer alan bilgiye göre, 2020 ve 2018 yıllarında EKPSS lisans düzeyinde sınava katılan adayların katılabileceği belirtildi. Atamalar belirlenirken puan üstünlüğüne dikkat edilecek. EKPSS atamalarında ilk seferde toplam 500 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek. EKPSS başvuru tarihleri ise 1 Şubat Pazartesi günü itibari ile başlayacak ve 5 Şubat Cuma günü son bulacak.
ÖSYM'nin yaptığı açıklamada 5 Şubat'ta sona erecek EKPSS başvurularının tercih tarihi ise 11 Şubat olarak belirlendi. Engelli öğretmen atamaları ise 16 Şubat'ta gerçekleşecek.
EKPSS 2021 başvuruları iki aşamayla yapılacaktır. Bu aşamalardan birisi ön başvuru diğeri ise tercih başvurusudur. Eğer bir öğretmen adayı ilk aşamaya başvuruda bulunmazsa eğer, ikinci aşamaya başvuruda bulunamaz. Engelli öğretmen atamalarına başvuru yapan adayların sadece bir alana başvuru yapma zorunluluğu vardır. Birden fazla mezuniyeti olan adaylar bir alan seçebilir.
EKPSS'ye ön başvuru yapmak isteyen öğretmen adayları MEB'in resmi internet sitesi üzerinden personel.meb.gov.tr adresinden başvuru yapabilecek. Siteye giriş yapan adaylar öncelikle “ Elektronik Ön Başvuru Formunu” dolduracak. EKPSS ön başvuru tarihleri ise 1-5 Şubat tarihleri arasındda alınacak. Ön başvuru işleminde herhangi bir hata yapmayan öğretmen adayları; ön başvurularını onaylatmak, belge sunmak ya da farklı bir sebeple il millî eğitim müdürlüğüne gitmelerine neden olmayacaktır.
ÖNEMLİ: Eğitim fakültesi dışındaki bir programdan mezun olup 1 Ocak 2021
tarihinden önce tamamlanmış pedagojik formasyon eğitimi sertifikası
bulunan adayların, belgenin tarih ve sayısını sisteme girmeleri zorunludur.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre il bazlı kontenjan sayıları ve alan bilgileri, ihtiyaç olan boş öğretmen kadrosu incelenerek belirlenecek. İşte MEB'in yaptığı engelli öğretmen alımı 2021 kontenjan sayısı açıklaması;
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen
genel şartları taşıyor olmak,
2. Türk vatandaşı olmak, (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için
Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.)
3. 2018 ve 2020 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından
(EKPSS Lisans Düzeyi) 50 ve daha üzeri puan almış olmak,
4. Lisans mezuniyetinin, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim
ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına
uygun olmak,
5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların,
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, yükseköğrenimlerinin ve/veya
pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına
veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
6. Pedagojik formasyon eğitimi sertifikası ile başvuru yapacak olanlar
bakımından 1 Ocak 2021 tarihinden önce pedagojik formasyon eğitimi
programını tamamlamış olmak.
(Not: İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanına kaynak programlardan
mezun olanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen
pedagojik formasyon eğitimini kapsayan öğretmenlik meslek bilgisi halinde, İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri ile Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
alanına atanmak üzere yapacakları ön başvurularda, kendilerinden ayrıca
pedagojik formasyon yerine geçen herhangi bir belge istenmeyecektir.)
7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı
gerektiren bir ceza almamış olmak,
8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı
almıyor olmak,
9. Daha önce öğretmenliğe EKPSS puanı dışında atandığı hâlde görevine
başlamamış olanlar bakımından, ön başvuru tarihinin son günü itibarıyla
atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,
10. Devlet memuru iken görevinden çekilen veya çekilmiş sayılanlar
bakımından ön başvurunun son günü itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 97’nci maddesinin birinci fıkrasının A,B,C bentlerinde belirtilen
bekleme süresini tamamlamış olmak,
11. Sağlık nedeniyle görevine son verilenler hariç olmak üzere, adaylık
dönemi içinde görevine son verilenler bakımından, görevden ayrıldıkları tarih
ile ön başvurunun son günü itibarıyla 3 (üç) yıllık bekleme süresini
doldurmuş olmak, şartları aranacaktır.
12. Halen Bakanlığımız veya diğer kamu kurumlarında öğretmen unvanlı
kadrolarda çalışmakta olanlar, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin
Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin
birinci fıkrası gereği bu duyuru kapsamında başvuruda bulunamayacaktır.
13. 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Engelli
Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları
Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde EKPSS sonucuna göre herhangi
yerleştirmelere geçerliliği devam eden aynı eğitim düzeyine ait EKPSS puanı
ile başvuru yapamayacaktır. Anılan Yönetmelik uyarınca EKPSS sonuçları
sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir.