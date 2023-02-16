MEB OHAL bölgesine geçici görevlendirme başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Nasıl başvuru yapılır? İşte MEBBİS başvuru ekranı!

MEB'in OHAL bölgesine geçici görevlendirme başvurusu ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da da hissedilen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası açıklamada bulundu. MEB'in OHAL bölgesine geçici görevlendirme başvuruları MEBBİS başvuru modülü üzerinden alınacak. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. İşte MEB'in OHAL bölgesine geçici görevlendirme başvurularına ilişkin merak edilenler...

MEB OHAL BÖLGESİNE GEÇİCİ GÖREVLENDİRME BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

MEB OHAL bölgesine geçici görevlendirme başvurularına yarın (17 Şubat 2023 Cuma) başlayacak.

MEB OHAL BÖLGESİNE GEÇİCİ GÖREVLENDİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB OHAL bölgesine geçici görevlendirme başvuruları, Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) başvuru modülü üzerinden yarın alınmaya başlanacak.

Bakan Özer, OHAL ilan edilen illere gönderilen yazıda, 15 Şubat 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde, "Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar, ilgili mevzuattaki şartlara ve kısıtlamalara tabi olmaksızın olağanüstü halin gerekli kıldığı durumlar sebebiyle olağanüstü hal kapsamındaki illerde ihtiyaç duyulan birim veya hizmetlerde görevlendirilebilir." hükmünün bulunduğu anımsatıldı.

Geçici görevlendirme başvuruları, kişisel şifre kullanılarak bakanlığın internet sitesinde yer alan MEBBİS başvuru modülü üzerinden gerçekleştirilecek.

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