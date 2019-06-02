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"MEB olarak kanunlarla bize verilmiş yetki ve sorumlulukların farkındayız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 18:04 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "(Ortaöğretim Tasarımı'yla ilişkili olarak 2024'te yapılacak YKS) Biz Bakanlık olarak bürokratik kültür ve nezakete sahip bir kurumuz, kanunlarla bize verilmiş yetki ve sorumlulukların da farkındayız. Şunu sormak lazım: Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda Milli Eğitim Bakanlığının öğretmediği veya belirlemediği kazanımlardan sınav yapabilir mi?" - "(Yeni lise modeli) Sivil toplum kuruluşlarına, sendikalara, bireysel ve kurumsal yapılara ya eğitim alanındaki tüm paydaşlarımıza ortaöğretim tasarımını, yapılacak ilkokul ve ortaokul tasarımlarıyla ile ilgili görüşlerini de ilave etmek suretiyle sormuş bulunuyoruz. Bayramdan sonra da inşallah bununla ilgili cevabi metinler bize ulaşmaya başlayacak" - "Bugün, 2040'ların dünyasına hazırlanacak olan evlatlarımızın, yavrularımızın ilkokula gittiği, ortaokula gittiği gün onlar, bize 'Bizi neye hazırladınız siz?' dediklerinde mahcup olmamak için bugünden bir şeyler yapmak lazım" - "Bütün öğretmenlerimizin ücretsiz olarak belirli eğitimlerin içinde bulunmasını sağlamak konusunda planlamamız bitti, anlaşmalarımız, iş birliklerimiz tamamlanmış durumda ve hemen bu haziran ayında da inşallah adımımızı atmış olacağız"

İSTANBUL (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ortaöğretim Tasarımı'yla ilişkili olarak 2024'te yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hakkında, "Biz Bakanlık olarak bürokratik kültür ve nezakete sahip bir kurumuz, kanunlarla bize verilmiş yetki ve sorumlulukların da farkındayız. Şunu sormak lazım: Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda Milli Eğitim Bakanlığının öğretmediği veya belirlemediği kazanımlardan sınav yapabilir mi?" dedi.

Selçuk, Esenler Belediyesinin ev sahipliğinde İstanbul Esenler Stadyumu'nda Avrupa yakasındaki eğitim yöneticileri ile dünkü iftarda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda kendilerinden beklentilerinin çok net olduğunu ve bunun bu ülkenin, bu coğrafyanın, bu toprakların çocukları için parlak bir gelecek olduğunu ifade eden Selçuk, "Çünkü bizim çocuklarımız, bütün dünya çocukları gibi belirli bir yeteneğe, belirli bir potansiyele sahip, bizim onlara bu değişen dünyada yeni bir ortam sağlamamız lazım." şeklinde konuştu.

Selçuk, "Bugün, 2040'ların dünyasına hazırlanacak olan evlatlarımızın, yavrularımızın ilkokula gittiği, ortaokula gittiği gün. Onlar, bize 'Bizi neye hazırladınız siz?' dediklerinde mahcup olmamak için bugünden bir şeyler yapmak lazım." ifadesini kullandı.

Öğretmenlere ortam sağlandığında, değer verildiğinde, okul yöneticilerinin önü açıldığında, onlara cesaret verildiğinde neler yaptıklarının ve başarı hikayelerinin yüzlercesini, binlercesini gördüklerine işaret eden Selçuk, "Demek ki bu iş oluyor." dedi.

Bakan Selçuk, ortaöğretimle ilgili kamuoyunun görüşüne sunulmak üzere bir tasarım projesi ilan ettiklerini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bu proje aslında bizim çok uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız bir proje. Ekip arkadaşlarımızla beraber yüzlerce öğretmenin, akademisyenin, öğrencimizin içine katılıp da görüşlerini serdettikleri, 'Şu şöyle olursa daha iyi olur.' dedikleri ve her türlü okulda tasarıma ilişkin simülasyon yaptığımız, ne gibi sorunların çıktığını araştırdığımız, norm kadroda, derslik sayısında bir problem yaşar mıyız dediğimiz, hummalı bir çalışma var. (Yeni model) Sivil toplum kuruluşlarına, sendikalara, bireysel ve kurumsal yapılara ya eğitim alanındaki tüm paydaşlarımıza ortaöğretim tasarımını, yapılacak ilkokul ve ortaokul tasarımlarıyla ile ilgili görüşlerini de ilave etmek suretiyle sormuş bulunuyoruz. Bayramdan sonra da inşallah bununla ilgili cevabi metinler bize ulaşmaya başlayacak."

- "Konuyu içselleştirerek hakim olmak konusunda ısrarımız var"

Selçuk, yeni lise modelinin şu anda 7'nci sınıfta olan ve bir sonraki yıl 9'uncu sınıfa başlayacak olan çocukların eğitimiyle ilgili bir konu olduğunu dile getirdi.

Bu modeli 4-5 seneye yaymak durumunda kaldıklarını anlatan Selçuk, şöyle konuştu:

"Çünkü biliyoruz ki altyapı kurulmadan, yeterli hazırlık yapılmadan bir girişimde bulursak bizim çözüm diye ürettiğimiz her şey bizim bir sonraki problemimiz olacaktır. O yüzden de bunun tedbirini alıp bu tedbirle beraber yavaş yavaş, sindire sindire, içselleştirerek bu mevzuya hakim olmak konusunda bir ısrarımız var, azmimiz var. Allah izin verirse bunu hayata geçirmemizle ilgili emin olun büyük bir problemimiz yok, bütün bunlarla ilgili yaptığımız deneme modelleme çalışmalarımız bunu gösteriyor. Sadece buna zaman ayırmak, bunun finansmanını ve insan kaynakları yönetimini sağlam yapmak lazım."

- "Pek çok kurumla iş birliği yapıyoruz"

Bakan Selçuk, eğitim ile ilgili konularda pek çok iş birlikleri yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Çok sayıda üniversitemizle, eğitim fakültelerimizle, spor federasyonlarımızla, birçok sivil toplum kuruluşuyla iş birliği içerisindeyiz. Yüz binlerce öğretmenimizin adım adım bu meselelere hazırlanması için öncelikle gönüllülerden başlayarak, daha sonra yavaş yavaş bütün Türkiye’yi kapsayacak şekilde bütün öğretmenlerimizin ücretsiz olarak belirli eğitimlerin içinde bulunmasını sağlamak konusunda planlamamız bitti, anlaşmalarımız, iş birliklerimiz tamamlanmış durumda ve hemen bu haziran ayında da inşallah adımımızı atmış olacağız."

Bu süreçte sabırlı olmaya ve stratejik bir bakış açısıyla ilerlemeye ihtiyaç bulunduğunu dile getiren Selçuk, "Biz bunu rahatlıkla hallederiz, bundan hiç şüpheniz olmasın. Sadece kendinize güvenin, bunu beraber yapacağız, birlikte yapacağız." dedi.

Bakan Selçuk, programdan ayrılırken bir gazetecinin Ortaöğretim Tasarımı'yla ilişkili olarak 2024'de yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hakkındaki değerlendirmelerle ilgili sorusuna da "Biz Bakanlık olarak bürokratik kültür ve nezakete sahip bir kurumuz, kanunlarla bize verilmiş yetki ve sorumlulukların da farkındayız. Şunu sormak lazım: Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda Milli Eğitim Bakanlığının öğretmediği veya belirlemediği kazanımlardan sınav yapabilir mi?" karşılığını verdi.

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meb Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

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