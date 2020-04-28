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MEB online hizmet vermeye devam ediyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.04.2020 12:18 | Son Güncelleme

Okul hayatına devam eden öğrenciler yoğun bir öğrenme sürecinden geçiyor ve MEB soru destek paketi bu sürece büyük bir destek sunuyordu. Ancak her zaman öğrenme süreci kusursuz olmuyor.

MEB online hizmet vermeye devam ediyor

Öğrencilerin devam ettiği dersler ile ilgili bazı soru işaretleri oluşabiliyor. Normal şartlarda okul hayatı devam ederken bu öğrenciler soruları öğretmenlerine sorabiliyordu. Şimdi ise okulların kapalı olması nedeniyle öğrencilerin soru sorması veya öğrenciler için soru hazırlanması son derece zor.

MEB Bakanı Ziya Selçuk, ‘Öğrencilerimizin belirsizlik duygusuna kapılmadan, rahat bir şekilde eğitimlerine devam etmeleri çok önemli. Bunun için ne gerekliyse yapmaya gayret ediyoruz. Bundan sonraki soru destek paketlerini ünite bazında hazırlayacağız. Böylece öğrencilerimiz eksiklerini daha iyi görme ve telafi etme imkanı bulacak’ ifadelere yer vererek bu eğitimin amacını belirtmişti.

ÇOCUKLARIN AKLINDA HİÇBİR SORU İŞARETİ KALMAYACAK

Milli eğitim Bakanlığı tarafından 9 Nisan tarihinde 490 soruluk testleri içeren soru destek paketi hazırlanmıştı. Şimdi ise kuruluş bugün ikinci bir soru destek paketi hazırladı. Burada toplam 790 soru yer alacak Böylece Milli Eğitim Bakanlığı çocukların aklında hiçbir soru işareti kalmamasını ve yeni sorularla birlikte daha iyi öğrenmesini istiyor.

ÖĞRENCİLER EKSİKLERİNİ DAHA İYİ GÖRECEK

MEB Bakanı konuşmasının devamında, “Lise öğrencilerimizin birinci döneme ait derslerini gözden geçirmelerine destek olmak için 9, 10, 11 ve 12.sınıfların birinci dönemine ait derslerin birinci ünitelerinin müfredat ve kazanımlarını kapsayan 750 sorudan oluşan ikinci soru destek paketini de bugün öğrenci ve öğretmenlerimizin kullanımına sunduk. Öğrencilerimizin belirsizlik duygusuna kapılmadan, rahat bir şekilde eğitimlerine devam etmeleri çok önemli. Bunun için ne gerekliyse yapmaya gayret ediyoruz. Bundan sonraki soru destek paketlerini ünite bazında hazırlayacağız. Böylece öğrencilerimiz eksiklerini daha iyi görme ve telafi etme imkânı bulacaktır.” diyerek bu hizmetin ayrıntılarını aktarmış oldu. Sizce bu destek paketi öğrencilere katkı sunabilir mi?

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