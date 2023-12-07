MEBBİS ALAN DEĞİŞTİRME BAŞVURU EKRANI: 2024öğretmen alan değişikliği başvurusu nasıl yapılır, atama ne zaman? MEB'den son dakika açıklaması

Kadrolu öğretmen olarak görev yapanların alan değişikliği işlemleri için Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından son dakika açıklamasında bulunuldu. Öğretmenlerin alan değişikliği başvuru ve atama tarihleri belli oldu. İşlemler belirtilen tarihler içerisinde MEBBİS üzerinden yapılacak. 2024 öğretmen alan değişikliği başvuruları ile ilgili detaylar ve atama tarihleri internette araştırılıyor. İşte 2024 öğretmen atamaları ile ilgili merak edilenler...

ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğretmenlerin alan değişikliği başvuru ve atama tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı.

MEB'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Öğretmenlerimizin “Alan değişikliği” için başvurularını 18-22 Aralık tarihleri arasında MEBBİS üzerinden kabul edip atama işlemlerini 26 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz."

ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?

Öğretmen atama işlemleri MEB'den yapılan açıklamaya göre 26 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI TEKİN'DEN ÖĞRETMENLERE ALAN DEĞİŞİKLİĞİ MÜJDESİ

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanların alan değişikliği işlemleri için duyuru yayımlandı.

"Öğretmenler Odası Buluşmaları"mızda sıkça dile getirilen bir konu da, öğretmenlerimizin "'Alan değişikliği'talebiydi." diyen Bakan Tekin, "İstişare kültürüyle şekillenen yönetim anlayışımızla çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizin daha mutlu bir şekilde görevlerine devam etmelerini sağlamak için buradan bir müjde vermek istiyorum: Millî Eğitim Bakanlığı olarak öğretmenlerimizin 'alan değişikliği' için başvurularını 18-22 Aralık tarihleri arasında MEBBİS üzerinden kabul edip atama işlemlerini 26 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz." açıklamasını yaptı.

Yapılan açıklamaya göre "2024 Yılı Alan Değişikliğine Bağlı Yer Değişikliği Duyurusu"na göre Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan öğretmenler, Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları ile ek çizelge doğrultusunda mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alanlara duyuru kapsamında alan değişikliği başvurusunda bulunabilecek.

Öte yandan sınıf öğretmeni olarak görev yapmakta iken 540 saatlik "Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programı"nı başarıyla tamamlayanlar da özel eğitim alanına atanmak üzere söz konusu duyuru kapsamında başvuruda bulunabilecekler.

ALAN DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Alan değişikliğine bağlı yer değiştirme başvuruları, tercihe sunulan alanlarda il içinde yapılabilecek.

Kontenjanlar, Bakanlığın öğretmen atamasına ilişkin planlaması dikkate alınarak öğretmen ihtiyacını karşılamada güçlük çekilen 5 ve 6'ncı hizmet alanlarında yer alan eğitim kurumları arasından belirlendi.

ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU TARİHLERİ

Öğretmen alan değişikliği ilemleri için başvurular 18-22 Aralık tarihleri arasında MEBBİS üzerinden alınacak. Yapılan açıklamada "Alan değişikliğine bağlı ataması gerçekleşen öğretmenlerin görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri yarıyıl tatilinde yapılacak." ifadelerine yer verildi.

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