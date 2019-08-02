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MEB'den öğretmenlere "mazerete bağlı yer değiştirme" duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 16:04 | Son Güncelleme

Öğretmenler, aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvurularını 5-9 Ağustos'ta yapabilecek

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları, 5-9 Ağustos'ta alınacak.

MEB'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında görevli kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişiklikleri, ilgili yönetmelik hükümlerince yapılacak.

Alanlar itibarıyla norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarının tamamı ile boşalması muhtemel eğitim kurumları, Bakanlığın "http:// personel.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilerek tercihe açılacak. Yer değiştirmeler, bilgisayar ortamında hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacak. Öğretmenlerin hizmet puanının hesabında yer değiştirme başvurularının son günü, hizmet süresinin hesabında da 30 Eylül esas alınacak.

Sağlık durumu veya can güvenliği mazereti ile engellilik durumuna veya diğer nedenlere bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan ve başvurusu uygun görülen öğretmenlerin talebi halinde öğretmen olan eşleri de yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek.

Başvurular, "http://mebbis.meb.gov.tr" veya "http://personel.meb.gov.tr" internet adreslerindeki "mazeret durumuna bağlı yer değiştirme başvuru formu" doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecek.

Başvuru formu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacak ve bir örneği öğretmene verilecek. Öğretmenler, formun gerçeğe uygun doldurulmasından sorumlu olacak. Başvurular onaylanmadan önce eğitim kurumu yöneticiliklerinden belgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde bulunulabilecek.

Öğretmenlerin şahsen başvuru yapmaları esas olmakla birlikte görevli oldukları il veya ilçe dışında bulunan öğretmenler, ibraz edilecek belgeleri e-posta, telefon, faks gibi uygun iletişim araçlarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne süresi içinde ulaştırarak başvurularının onaylanmasını isteyebilecek.

- Başvuru süreci

Başvurular iki aşamada alınacak.

Birinci aşamada öğretmenler, elektronik başvuru formunu doldurarak mazeret durumuna göre atanmak istedikleri il ve ilçeyi seçtikleri başvuru formunu onaylatacak.

İkinci aşamada öğretmenlerin atanmak istedikleri il ve ilçede alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrosu boş bulunan eğitim kurumları ile öğretmenlerin yer değiştirmesi sebebiyle boşalması muhtemel eğitim kurumlarının listesi "http://personel.meb.gov.tr" internet adresinde yayımlanacak.

Birinci aşamada başvurusu onaylanan öğretmenler, atanmak istedikleri eğitim kurumu kodlarını, tercih önceliklerini dikkate alarak işaretleyecek.

Başvurular, 5-9 Ağustos'ta kabul edilecek ve onaylanacak. Tercihler ise 22-27 Ağustos'ta yapılacak ve onaylanacak.

Tercih sürecinin ardından atamalar, 29 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Tebligat ve ilişik kesme işlemleri de 2 Eylül'den itibaren yapılacak.

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meb Milli eğitim Bakanlığı yer değişikliği başvuruları

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