Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları, 5-9 Ağustos'ta alınacak.

MEB'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında görevli kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişiklikleri, ilgili yönetmelik hükümlerince yapılacak.

Alanlar itibarıyla norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarının tamamı ile boşalması muhtemel eğitim kurumları, Bakanlığın "http:// personel.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilerek tercihe açılacak. Yer değiştirmeler, bilgisayar ortamında hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacak. Öğretmenlerin hizmet puanının hesabında yer değiştirme başvurularının son günü, hizmet süresinin hesabında da 30 Eylül esas alınacak.

Sağlık durumu veya can güvenliği mazereti ile engellilik durumuna veya diğer nedenlere bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan ve başvurusu uygun görülen öğretmenlerin talebi halinde öğretmen olan eşleri de yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek.