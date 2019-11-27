MEB'den pansiyonlu okullarda afet ve ilk yardım eğitimi

AHMET SERTAN USUL - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türk Kızılay iş birliğinde, afetlerin neden olabileceği zararların önlenmesi veya en aza indirilmesi amacıyla pansiyonlu okullardaki öğrenci ve öğretmenlere, afet ve ilk yardım eğitimleri verilmeye başlandı.

Bu kapsamda ilk yardım, kan bağışı gibi konularda eğitim verilmesi amacıyla bu yıl ocakta MEB ile Türk Kızılay arasında iş birliği protokolü imzalandı. Ardından pilot uygulamaya Ankara'daki pansiyonlu okullarda görev yapan belletmen ve öğrencilerden başlandı.

MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Yusuf Büyük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, afetlere karşı önlem alma ve zarar azaltma kültürünü toplum içinde geliştirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Afetlerden korunma bilincinin oluşturulmasında eğitimlerin önemine işaret eden Büyük, şöyle konuştu:

"Öğretmen ve öğrencilerin afet sırasında ve sonrasında yapmaları gerekenlere dair bilgilendirilmeleri, ilk yardım eğitimi almaları hayati önem taşımaktadır. Eğitimlerimize katılan öğretmenlerimize uluslararası geçerliliği olan ilk yardım sertifikası vereceğiz. Afet bilinci ve afetlere hazırlık, bireylerin güvenli yaşam kültürünün bir parçası olmalıdır. Güvenli yaşam kültürü, her türlü tehlikenin getireceği zararlardan korunarak bilgili ve hazırlıklı olarak yaşamaya çalışmaktır."