HABER

MEB'den Zarifoğlu'nun kitabının toplatıldığı iddialarına yalanlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 19:22 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "Edebiyatımızın zarif ustası Cahit Zarifoğlu'nun kitabının bakanlıkça toplatılması ve yasaklanması söz konusu dahi olamaz" - "Medyadaki haberler, Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğünün yereldeki bir kararı olup konu soruşturulmaktadır. Ayrıca şahsıma atfedilen yorumlar bütünüyle gerçek dışıdır"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şair ve yazar Cahit Zarifoğlu'nun kitabının bakanlıkça toplatılması ve yasaklanmasının söz konusu olmadığını bildirdi.

Selçuk, bazı medya organlarında yer alan, şair ve yazar Cahit Zarifoğlu'nun "Bir Değirmendir Bu Dünya" isimli kitabının toplatıldığı ve yasaklandığı iddialarına ilişkin Twitter üzerinden açıklama yaptı.

Bakan Selçuk, açıklamasında, "Edebiyatımızın zarif ustası Cahit Zarifoğlu'nun kitabının bakanlıkça toplatılması ve yasaklanması söz konusu dahi olamaz. Medyadaki haberler, Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğünün yereldeki bir kararı olup konu soruşturulmaktadır. Ayrıca şahsıma atfedilen yorumlar bütünüyle gerçek dışıdır." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada da konuya ilişkin medyaya yansıyan gelişmelerin, Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğünün kitap okuma etkinliğinin tavsiye kararıyla ilgili olduğu ve konunun ayrıca incelendiği ifade edildi.

Edebiyatın değerli isimlerinden Cahit Zarifoğlu"nun "Bir Değirmendir Bu Dünya" isimli kitabının toplatılması ve yasaklanmasının söz konusu olmadığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Medyaya yansıyan gelişmeler, Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğünün kitap okuma etkinliğinin tavsiye kararıyla ilgili olup konu ayrıca incelenmektedir. Konuyla ilgili Bakanımız Ziya Selçuk'a atfen yansıtılan yorum ve değerlendirmeler bütünüyle gerçek dışıdır. Sayın Bakanımızın konuya ilişkin hiçbir açıklama ve değerlendirmesi olmamıştır. İlgili haberler, dikkatli okunduğunda ifadelerin CHP Çanakkale Milletvekili Sayın Özgür Ceylan'a ait olduğu anlaşılacaktır."

PARTNERBu bitki cinsel istikrarsızlığa derman oluyorBu bitki cinsel istikrarsızlığa derman oluyor
Ücretli poşet uygulaması Uşak'ta destek gördüÜcretli poşet uygulaması Uşak'ta destek gördü
Manisalılar poşet uygulamasına çabuk alıştıManisalılar poşet uygulamasına çabuk alıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cahit Zarifoğlu meb Milli eğitim Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Sinan gelinin dekoltesini görünce...

Sinan gelinin dekoltesini görünce...

SON DAKİKA! Usta oyuncu yaşamını yitirdi!

SON DAKİKA! Usta oyuncu yaşamını yitirdi!

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

Erdoğan AK Parti'nin Ankara adaylarını açıkladı

Erdoğan AK Parti'nin Ankara adaylarını açıkladı

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Demirtaş’ın avukatlarından yeni hamle: AYM’ye ‘ihlal’ başvurusu

Demirtaş’ın avukatlarından yeni hamle

Iğdır'da sınır karakoluna roketli saldırı: 1 asker yaralı

Iğdır'da sınır karakoluna roketli saldırı: 1 asker yaralı

Kocaeli'de eğitim uçağı düştü!

Kocaeli'de eğitim uçağı düştü!

Büyükada'da korkutan yangın

Büyükada'da korkutan yangın

Büyükada'da at ahırında yangın!

Büyükada'da ahırların olduğu bölgede yangın!

Doğu Anadolu'da 904 yerleşim yerine ulaşılamıyor

Doğu Anadolu'da 904 yerleşim yerine ulaşılamıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.