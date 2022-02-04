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Mecidiyeköy Mahmutbey metro çalışıyor mu? Arıza giderildi mi? 4 Şubat 2022 Cuma

04.02.2022 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattında dün sabah saatlerinde meydana gelen arıza nedeniyle seferler durdu. Çok sayıda vatandaş Nurtepe durağında inmek durumunda kaldı. Bu nedenle Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattını kullanmak isteyen vatandaşlar Mecidiyeköy Mahmutbey metro çalışıyor mu? Arıza giderildi mi? sorularının yanıtını merak ediyor. İşte 4 Şubat 2022 Cuma Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattında son durum...

Mecidiyeköy Mahmutbey metro çalışıyor mu? Arıza giderildi mi? 4 Şubat 2022 Cuma

Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattını kullanan yolcular dünkü arıza nedeniyle Nurtepe durağında indi. Sabah saatlerinde M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda meydana gelen arızanın teknik bir sorun nedeniyle yaşandığı öğrenildi. Bugün Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattını kullanmak isteyen vatandaşlar Mecidiyeköy Mahmutbey metro çalışıyor mu? Arıza giderildi mi? sorularının yanıtını merak ediyor. 4 Şubat 2022 Cuma Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattında son duruma ve olayın ayrıntılarına haberimizde yer verdik.

MECİDİYEKÖY MAHMUTBEY METRO ÇALIŞIYOR MU? 4 ŞUBAT 2022 CUMA

M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda teknik bir arıza meydana geldi. Mecidiyeköy yönüne giden metrodaki yolcular Nurtepe istasyonunda indi. Arıza dolayısıyla Nurtepe durağında yoğunluk yaşandı.

Yetkililer tarafından M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nı kullanan yolculara bilgi verildi. . Mecidiyeköy yönüne bir süre aksayan seferler ve oluşan yolcu yoğunluğu, arızanın giderilmesinin ardından yeniden normale döndü.

MECİDİYEKÖY MAHMUTBEY METRO ARIZA GİDERİLDİ Mİ? 4 OCAK 2022 CUMA

8 ay kapalı kaldıktan sonra 21 Aralık’ta hizmete giren M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'ında dün sabah saatlerinde yaşanan arıza giderildi. Mecidiyeköy yönüne bir süre aksayan seferler ve oluşan yolcu yoğunluğu böylece ortadan kalkmış oldu. Arıza giderilince seferler tekrar normale döndü.

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