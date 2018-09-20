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Meclis'in yeni hali ilk kez görüntülendi! Artık o bölüm yok

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.09.2018 15:00 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurul Salonu, milletvekili sayısının 600’e çıktığı ve Bakanlar Kurulu'nun olmadığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne uyumlu hale getirildi.

Meclis'in yeni hali ilk kez görüntülendi! Artık o bölüm yok

Yeni yasama yılı öncesi, TBMM Genel Kurul Salonu’nun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne uyumlu hale getirilmesi için tadilat çalışması yapıldı.

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BAKANLAR KURULU SIRALARI KALDIRILDI

Yeni sistemde bakanlar kurulu olmadığı için Meclis Genel Kurul Salonu’ndan bakanlar kurulu sıraları kaldırıldı.

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550 olan milletvekili sayısı yeni sistemde 600’e çıkarılınca salonda yeni oturma düzeni oluşturularak masa ve koltuklar yerleştirildi.

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TBMM Genel Kurulu’nda, 27’nci Dönem Birinci Yasama Yılı açılışının yapılacağı 1 Ekim Pazartesi günü, Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milletvekillerine hitap edecek.

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Anahtar Kelimeler:
TBMM Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi

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birde taht filan koysaydınız.yeni yönetim şekline uygun olurdu.
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