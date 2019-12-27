HABER
  4. Meclis kuruluşunun 100. yıl dönümüne hazırlanıyor

Meclis kuruluşunun 100. yıl dönümüne hazırlanıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.12.2019 13:20 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: (2) - "Yeni hükümet sistemi esasen parlamentoların gücünü artıran bir sistem" - "Münferit olaylar üzerinden parlamentonun itibarını zedelemeye yönelik sözler, konuşmalar, haberler, değerlendirmeler olmamalı"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin, parlamentoların gücünü artıran bir sistem olduğunu söyledi.

Meclisin kuruluşunun 100. yılı kapsamında düzenlenecek etkinliklere ilişkin açıklamalarda bulunan Şentop, önemli bir tartışma konusunun "TBMM'nin itibari" meselesi olduğunu ifade etti.

Özellikle hükümet sistemi değişikliğinden sonra bu konuda zaman zaman tartışmalar yaşandığını anımsatan Şentop, bu hükümet sistemi değişikliğinde çalışmış birisi olarak başından itibaren bu konuda müteaddit defalar açıklama yaptığını anımsattı.

"Yeni hükümet sistemi esasen parlamentoların gücünü artıran bir sistem." diyen Şentop, "ABD'de yaygın olarak sistem 'başkanlık' diye ifade edilir ama buna 'kongre sistemi' diyenler de var. Zaman zaman parlamentonun daha güçlü, etkili olduğu siyasi süreçler de durumlar da olmuş. Tabii bunlar hukuki düzenlemelerle olan şeyler değil. Siyasetin kendi dinamikleri içinde zaman zaman yürütme zaman zaman yasama öne çıkmıştır. Bu, biraz olayların gelişimiyle, konjonktürle ilgili bir durumdur." diye konuştu.

Burada esasen hukuki imkanlara, potansiyele, parlamentonun güçlenmesine imkan verip vermediğine bakmak gerektiğini dile getiren Şentop, şunları kaydetti:

"Parlamenter sistemde, yürütmenin kontrolünde olan bir parlamento vardır. Hem yasama hem denetim süreçleri bakımından bu işin mantığı gereği böyledir. Çünkü eğer bir yürütme varsa, bu hükümet parlamentodan güvenoyu almış demektir. Eğer hükümet güvenoyu almışsa, parlamento çoğunluğu hükümetin arkasında demektir. Parlamento çoğunluğu hükümetin arkasındaysa o zaman çoğunluk hükümetin elinde demektir. Dolayısıyla hükümetin yasama sürecini, politikalarını yönetmesi gayet tabidir, mantık gereğidir.

Denetim süreçlerinde de yine en sonunda ne yaparsanız yapın, gensoru, araştırma önergesi, soruşturma önergesi olsun, sayılara bakılıyor. Sayı çoğunluğu, hükümet varsa hükümetin arkasındadır. Denetim süreçlerini de hükümet yönetiyor. Bu parlamenter sistemin doğası gereğidir. Halbuki yeni sistemde yasama ve yürütme ayrı ayrı seçilmiş olduğu için sistem en azından parlamento çoğunluğun, Cumhurbaşkanı ile aynı partiden olma zorunluluğunu getirmiyor. Seçim sonucunda, Cumhurbaşkanının siyasi partisinin parlamentoda çoğunluk sağlamama imkanı, ihtimali vardır. Dolayısıyla bu ihtimal, bu hukuki imkan, yasama ve denetim süreçlerinin parlamento merkezli yürümesine teorik olarak yol açıyor. Geri kalan kısmı siyasetin kendi dinamikleriyle ilgili bir kısımdır. Bu siyasetin kendi dinamikleri üzerinden tartışırsanız, o zaman bu sistem tartışması olmaz. Hangi sistem olursa olsun sonuçlar o zaman aynıdır."

Bir parti parlamentoda anayasa değişliği yapacak çoğunluğu sağlıyorsa, iki sistemde de parlamentoda yasama ve denetim süreçlerinin bu çoğunluğun elinde olacağını anlatan Şentop, "Bu sistemle alakalı bir husus değildir. Bu bakımdan hukuki imkan ve teori bakımından anayasa düzenlemelerin, parlamentoların güçlenmesi yönünde, itibarının artması yönünde bir imkan sunduğunu söylüyorum ve buna da inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

-"Kötü niyeti anlamakta zorlanıyorum"

Milletvekillerine, siyasetçilere, medyaya görev düştüğünü belirten Şentop, ""Münferit olaylar üzerinden parlamentonun itibarını zedelemeye yönelik sözler, konuşmalar, haberler, değerlendirmeler olmamalı." dedi.

Bunun bir sorumluluk gereği olduğunu vurgulayan Şentop, "Sosyal bilimlerde bir hüküm kurabilmek, bir sonuç bölümü yazabilmek mümkün olduğu kadar çok sayıda tekrarlayan olaylar bulmanız lazım, müşahede etmeniz, gözlemlemeniz lazım. Bir tane münferit olay üzerinden kalkıp bir genelleme yaparak bunu da gerçekle bağdaşmayacak şekilde Meclise yönelik bir saldırıya dönüştürdüğümüz takdirde, bunun siyasetçiler, milletvekilleri, zaman zaman basın mensupları da yapıyor, bunun çok iyi niyetli olmadığını düşünmekte haklıyız." ifadelerini kullandı.

Dün gece, Meclisin internet bağlantısı üzerinden "cumhuriyet.gov.tr" web sayfasına engelleme olduğu ve ulaşılamadığı şeklinde haber yapıldığını aktaran Şentop, "Bütün arkadaşlarımız, ben de dahil ulaşılabilir vaziyetteyiz, 7 gün 24 saat. Eğer bir konuyla ilgili bir bilgi varsa elinizde bunu doğruluğunu teyit etme imkanınız her zaman için var. Burada bir sıkıntı yaşadığınızda doğrudan benim haberim olsun. Ben bu kanallarda tıkanıklık olursa bunu açarım. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Şu anda öyle bir sorun yok, bütün arkadaşlarımız ulaşılabilir vaziyette." diye konuştu.

Yıl sonu olması dolayısıyla, Meclisin internet bağlantılarıyla ilgili altyapı çalışmaları yürütüldüğünü bildiren Şentop, şunları söyledi:

"Bu arada zaman zaman dakikalar ve saatler içerisinde ulaşımla bağlantıyla ilgili sıkıntılar yaşanıyor. Bu belli bir gazetenin web sayfasına yönelik değil mesela aynı süre içinde Hürriyet, Google, Haber 7'nin internetine ulaşımla ilgili sıkıntılar da geldi bilgi olarak. Dolayısıyla herhangi bir gazetemizin, haber sitemizin engellenmesine dair bir durum olmadığı gibi böyle bir niyet, aklımızın ucundan geçen bir şey de söz konusu değildir. Ayağınız yere takılsa hemen bunu TBMM Başkanlığının bir kastı olarak değerlendirme şeklindeki kötü niyeti anlamakta da zorlanıyorum."

(Sürecek)

PARTNERYeni evlerinin kirası dudak uçuklattı!Yeni evlerinin kirası dudak uçuklattı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterle Gebze’ye hareket ettiCumhurbaşkanı Erdoğan helikopterle Gebze’ye hareket etti
AK Parti’li Milletvekili Özalan’dan ’yerli otomobil’ açıklaması: "Tarihin en büyük adımı"AK Parti’li Milletvekili Özalan’dan ’yerli otomobil’ açıklaması: "Tarihin en büyük adımı"
Anahtar Kelimeler:
Askeralma Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda 100. yıl TBMM yeni hükümet sistemi

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerli otomobilde detaylar belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerli otomobilde detaylar belli oldu

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

'Milli Piyango biletini yırtmayın' uyarısı

'Milli Piyango biletini yırtmayın' uyarısı

Türel'den 'kar maskeli şüpheli' ihbarı! Polisler alarma geçti

Türel'den 'kar maskeli şüpheli' ihbarı! Polisler alarma geçti

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

Diğer Haberler
Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den asgari ücret ve Kanal İstanbul açıklaması

Akşener'den asgari ücret ve Kanal İstanbul açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Kanal İstanbul' paylaşımı

Bakan Soylu'dan 'Kanal İstanbul' paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'asgari ücret' paylaşımı

Kılıçdaroğlu'ndan 'asgari ücret' paylaşımı!

CHP'li Tuncay Özkan 'Marmaray’ı Ecevit yaptı' dedi, sosyal medya karıştı

'Marmaray’ı Ecevit yaptı' dedi, sosyal medya karıştı

CNN Türk canlı yayınında çok sert tartışma! Metiner'in sözleri sonrası ortalık karıştı!

Metiner'in sözleri sonrası ortalık karıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.