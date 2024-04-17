HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Meclis'te CHP ile AK Partililer arasında 'İsrail' tartışması! Tansiyon bir anda yükseldi

Meclis'te CHP ile AK Partililer arasında 'İsrail' tartışması! Tansiyon bir anda yükseldi

17.04.2024 07:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'nin 'İsrail ile ticaret yapılıyor' iddiası Meclis'te tansiyonu yükseltti. 1.5 aylık seçim molasının ardından ilk kez toplanan Genel Kurul'da, AK Partililer ile CHP'liler arasında 'sahtekar' gerilimi yaşandı. Kürsüye gelen Veli Ağbaba ve Özlem Zengin'in açıklamaları tansiyonu yükseltti.

Meclis'te CHP ile AK Partililer arasında 'İsrail' tartışması! Tansiyon bir anda yükseldi

TBMM Genel Kurulu'nda CHP, "İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlara rağmen Türkiye'nin İsrail ile ticaretini sürdürmesinin neden ve sonuçlarının araştırılması amacıyla" grup önerisi verdi. Önerinin gerekçesini anlatmak için CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba konuştu. Ağbaba, AK Parti'nin İsrail ile ticaret yaptığını belirterek sert sözlerle eleştirdi.

Ağbaba, "1 Ocak sabahında İsrail'i protesto eden büyük bir miting düzenlediniz namaz kılarken İsrail'in uçaklarına mazot satmaya, benzin satmaya devam ettiniz. Şu ikiyüzlülüğü düşünebiliyor musunuz? Bir taraftan Gazzeli çocuklar için namaz kılıyorlar diğer taraftan İsrail'in jetlerine yakıt gönderiyorlar. Yazıklar olsun bu ikiyüzlülüğe. 'Kudüs kırmızı çizgimiz' diyordunuz Kudüs'e tel örgü gönderiyorsunuz." diye konuştu.

'SAHTE GÖZYAŞI DÖKÜYORLAR'

Ağbaba, İsraille ticaret yapılmadığına dair bazı gazetelerin manşetlerini göstererek, "Ayrıca ticaret yapıyorlar. Ne kadar akrabaları varsa yapıyor. Hepsi AK Partili. Hepsi sizin siyasi akrabanız... Gazze'de çocuklar ölürken bunlar bir taraftan sahte gözyaşları döküyor, diğer taraftan İsrail'e malzeme satıyorlar. Hakkınızı yemeyelim Özlem Hanım... Ne yaptılar İsrail'e karşı Meclis'te Coca Cola'yı yasakladırlar. İsrail'in dizleri titredi bu tedbir karşısında. Hala gemiler gitmeye devam ediyor. Dürüstseniz o gemileri durdurun, hodri meydan" dedi.

fghfjfj

'İSRAİL'E KIZMAK YERİNE AK PARTİ'YE KIZIYORSUNUZ'

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Veli Ağbaba'nın sözlerine ilişkin kürsüye çıkarak, CHP'ye, "Siz yaptığınız konuşmalarda hiç İsrail'e itiraz etmiyorsunuz. Sayın Ağbaba, İsrail'i kınamıyorsun. Asıl faili gizliyorsun. Çocukları öldüren İsrail ama siz İsrail'e kızmak yerine, Amerika'ya kızmak yerine AKP'ye kızıyorsunuz. Asıl siz sahtekarlık yapıyorsunuz. Şunu biliyorsunuz değil mi? Buradan Filistin'e ne gönderirseniz gönderin önce İsrail'e göndermeniz gerekiyor" dedi.

kjhlhjş

Ağbaba, Zengin'e "Mescid-i Aksa diye ağlayıp Mescid-i Aksa'ya tel örgüsü çekenler, çektirenler sahtekardır" diye cevap verdi.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yalova'da orman yangını! 2 kişi gözaltındaYalova'da orman yangını! 2 kişi gözaltında
Denizli'de skandal görüntü! Ateşe verildiDenizli'de skandal görüntü! Ateşe verildi
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Basri Bağcı seçildiAnayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Basri Bağcı seçildi
Anahtar Kelimeler:
İsrail CHP ak parti tbmm
En Çok Okunan Haberler
Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! 3 dakikada geri döndüler

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! 3 dakikada geri döndüler

Denizli'de skandal görüntü! Ateşe verildi

Denizli'de skandal görüntü! Ateşe verildi

Beypazarı'ndan İsviçre'deki yasak kararı sonrası ilk açıklama

Beypazarı'ndan İsviçre'deki yasak kararı sonrası ilk açıklama

Seçimler sonrası AK Parti nasıl bir yol izleyecek? İşte masadaki formül!

Seçimler sonrası AK Parti nasıl bir yol izleyecek? İşte masadaki formül!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama: 'Yakında yapacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama: 'Yakında yapacağız'

Tunceli'de şüpheli ölüm! "Dengemi kaybedince balkondan düştüm, birinin daha yerde olduğunu gördüm"

Tunceli'de şüpheli ölüm! "Dengemi kaybedince balkondan düştüm, birinin daha yerde olduğunu gördüm"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Günün fırsat ürünleri burada

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Günün fırsat ürünleri burada

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.