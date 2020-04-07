Meclis'te maskeli oturum!

T\u00fcrkiye B\u00fcy\u00fck Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Ba\u015fkanvekili Levent G\u00f6k ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda topland\u0131. \nGenel Kurul'a kat\u0131lan milletvekillerinin maske takt\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 \u0130spanya'dan sevindiren haber! 88 ya\u015f\u0131ndaki \u00e7ift koronavir\u00fcs\u00fc yendiErdo\u011fan'dan koronavir\u00fcsle m\u00fccadele payla\u015f\u0131m\u0131\u015eeker hastal\u0131\u011f\u0131 belirtileri nelerdir? Bu i\u015faretleri herkesin bilmesi gerekiyor!