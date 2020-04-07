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Meclis'te maskeli oturum!

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.04.2020 15:22 | Son Güncelleme

Milletvekilleri koronavirüs tehdidine karşı Meclis Genel Kurulu'na maske takarak geldi.

Meclis'te maskeli oturum!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplandı.

Genel Kurul'a katılan milletvekillerinin maske taktığı görüldü.


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