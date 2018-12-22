Meclis'te milletvekillerine 'Erdoğan'a hakaret' şoku!

“21. yüzyılda insanlar tüm dünyada daha özgür söylemler için mücadele verirken ne yazık ki ülkemizde mizaha bile tahammül yok. Karikatürü sosyal medya üzerinden paylaşan ya da retweet yapan kişi Cumhurbaşkanına hakaret etmiş sayılıyor ancak kişilerin can güvenliğini tehlikeye atarak doğrudan hedef gösteren kişiler hakkında aynı hukuk devreye girmiyor.

"ADALETİN KILICI SARAYIN GÖLGESİNDE"



Ne yazık ki artık ülkemizde yaşayan hemen hemen herkesin katıldığı bir konu var ki o da hukukun yanlı ve yandaş olması. Adalet duygusunu kaybeden bir toplumun yok olmaya mahkum olduğunu bilmeden, sürekli olarak hukuk sistemini kendileri için düzenlemeye kalkanlar, bu vebalin sorumluluğunu taşıyacaklar. İnsanların tweet attı diye yargılandığı Türkiye modeli tarihin karanlık sayfalarında yerini alacaktır. AKP hükümetleri, kendilerinden olmayan herkesi, düşman gözüyle görmeye devam ediyor. Görüyoruz ki adaletin kılıcı sarayın gölgesinde kalıyor. Bu ülkede yaşayıp AKP İktidarlarını eleştiriyorsan sonucuna

katlanacaksın anlayışıyla hukuk tamamen ele geçirilmiş durumda. Ülkenin bir çok sorunu varken kim sosyal medya da ne yazmış bunları nasıl sustururuz düşüncesiyle hareket eden bir saray hukuku var. Ancak hiç kimse merak etmesin ki ne boyun eğeriz ne de bu çarpık düzenin yanlışlarını söylemekten vazgeçeriz.”