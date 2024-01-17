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Meclis'te sesler yükseldi: Türk Bayrağına bez parçası diyecek kimsenin alnını karışlarım

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
17.01.2024 19:35 | Son Güncelleme:
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TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve CHP grup başkanvekillerini karşı karşıya getiren polemikte sesler yükseldi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta arasında Türk bayrağına "bez parçası" deme tartışması yaşandı.

Meclis'te sesler yükseldi: Türk Bayrağına bez parçası diyecek kimsenin alnını karışlarım

AK Parti ve ChP grup başkanvekillerini karşı karşıya getiren polemikte sesler yükseldi...

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 'bez parçası' tartışması yaşandı. AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta TBMM iradesi ile bir metin çıktığını belirterek, buna kağıt parçası denemeyeceğini ifade etti. Şahin, "Şu gördüğünüz kağıda A4 kağıdı diyorsanız şurda arkamızda bulunan bayraklara da 2 gün sonra bez parçası dersiniz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde sesler ve tansiyon yükseldi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'yı özür dilemeye davet etti.

CHP'Lİ VEKİL ALİ MAHİR BAŞARIR'DAN SERT TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise Türk bayrağına bez parçası denilemeyeceğini söyledi ve Usta’nın özür dilemesini istedi. Başarır, "Benzetmeyle bile Türk bayrağına 'bez parçası' diyemezsin! Şu gördüğünüz Bayrak, Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kanıyla buraya gelmiştir. Ona bez parçası diyecek kimsenin alnını karışlarım. Haddini bileceksin AKP Grup Başkanvekili!” ifadelerini kullandı.

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Bir genel başkanın tweet atması kadar yanlış bir şey olamaz, Bu Meclisin iradesine saygı duymacaksanız böyle tweet atmayacaksınız," dedi.

Genel Kurula verilen ara sonrası da tartışma kaldığı yerden devam etti. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır "AKP Grup BAşkanvekilini bayrak ve anayasadan özür dilemeye davet ediyorum" dedi.

Usta "Kağıt parçası diyorsanız özür dilemesi gereken sizsiniz, ben bayrağa saygısızlık yapmadım" ifadelerini kullandı.

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