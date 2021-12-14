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  4. Meclis yine karıştı! Oturuma sık sık ara verildi

Meclis yine karıştı! Oturuma sık sık ara verildi

14.12.2021 00:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Genel Kurulu'nda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Türkiye'nin Afganistan politikasına ilişkin sözlerine HDP sıralarından gelen tepki geldi. AK Parti grubundan karşı tepki gösterilince yaşanan tartışma nedeniyle oturuma sık sık ara verildi.

Meclis yine karıştı! Oturuma sık sık ara verildi

TBMM Genel Kurulu'nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, sunumunun ardından tartışma çıktı. Bakan Çavuşoğlu, bütçe sunumun ardından, muhalefet partilerinin eleştirilerine yanıt verdi.

OSMAN KAVALA DAVASI

Tutukluluğu devam eden Osman Kavala ile ilgili kararları hatırlatan muhalefete Bakan Çavuşoğlu, "Avrupa Konseyi'nin kararlarına gelecek olursak. Şimdi burada, öncelikle şunu söylemek isterim; hukuki bir tespit. Türk mahkemeleri Kavala'yla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulamıştır ve serbest kalmıştır. Ama Kavala hakkında başka davalar olduğu için, hapisten çıkmamıştır ama o ilgili karar uygulanmıştır" dedi.

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HDP'Lİ VEKİLİN SÖZLERİ SONRASI TARTIŞMA ÇIKTI

HDP'li milletvekilleri uluslararası sözleşmelere vurgu yaparak, Türkiye'nin, AİHM kararlarına uymadığı eleştirisi getirdi. HDP’liler daha sonra Çavuşoğlu'nun, Türkiye'nin Afganistan politikasına ilişkin açıklamalarını eleştirdi.

HDP Bingöl Milletvekili Hişyar Öszoy’un, "Türkiye Afganistan'da taşeron görevi yapıyor" sözleri ise gerginliği artırdı. AK Parti'li milletvekilleri tepki gösterdi. HDP'li Özsoy kürsüden kendisine söz söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan’a, "Sen sus dinle, FETÖ'cüsün sen bana parmak sallama. İçişleri Bakanı Soylu gibi bana parmak sallama FETÖ'cüsün sen, sus" demesi üzerine tartışmaya diğer milletvekilleri de katıldı.

OTURUMA SIK SIK ARA VERİLDİ

AK Parti'li milletvekilleri ile HDP'li milletvekilleri oturdukları yerden kalkarak yüksek sesle tartışmayı sürdürdü. Tartışmanın uzaması üzerine Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş oturuma sık sık ara vermek zorunda kaldı. Verilen aranın ardından görüşmelere geçildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mevlüt Çavuşoğlu AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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