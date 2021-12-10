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Altay'dan Soylu'ya sert sözler: Kimse güvende değil

10.12.2021 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "TÜİK'in enflasyonu gizlemesi, insanların rızkına göz dikmektir, alın teri hırsızlığıdır. Asgari ücreti yüzde 20'ye göre artırmak cinayettir, ah almaktır, vebal almaktır" açıklamasını yaptı. Ayrıca Altay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu eleştirerek "TBMM'nin huzurunu bozan bir İçişleri Bakanı, TBMM'de kavga çıkartan bir İçişleri Bakanı bu ülkenin huzuruna ne yapar çok merak ediyorum. O koltukta oturduğu sürece kimse güvende değil" dedi.

Altay'dan Soylu'ya sert sözler: Kimse güvende değil

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan CHP'li Engin Altay, Meclis'te bütçe görüşmeleri yapıldığını hatırlatarak, "Bu bütçe görüşmelerinin başlangıç tarihi 5 Eylül'dür. 5 Eylül'de 1 trilyon 751 milyar TL olan bütçemizin dolar karşılığı 211 milyar dolardı. 26 Kasım'da bütçe Meclis'e geldi ve 211 milyar dolarlık bütçemiz 145 milyar dolara indi. Bugün 10 Aralık ve 1 trilyon 751 milyar TL'lik yani 211 milyar dolarlık bütçemiz 126,9 milyar dolara düştü. Şimdi soruyorum? 126 milyar dolarla, 211 milyar dolarlık işi nasıl yapacaksınız? Yarı yarıya. Bu bütçe nasıl hayata geçecek. Bütçenin derhal geri çekilip revize edilmesi lazım" dedi.

SÜLEYMAN SOYLU'YA SERT SÖZLER: KİMSE GÜVENDE DEĞİL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu eleştiren Altay, "Bir ülkede bir İçişleri Bakanı var ve görevleri kanunlarda belirtilmiştir. Fakat bu İçişleri Bakanı, bırakın memleketi, TBMM'yi terörize eden, TBMM'yi kriminalize eden, milletvekillerine fiziki olarak kalkıp saldırmaya kalkan bir zat. Bunu başka biri yapsa 'terörist' diye yaftalar kendisi. TBMM'nin huzurunu bozan bir İçişleri Bakanı, TBMM'de kavga çıkartan bir İçişleri Bakanı bu ülkenin huzuruna ne yapar çok merak ediyorum. O koltukta oturduğu sürece kimse güvende değil. Beyefendiye göre herkes terörist. Daha önce Boğaziçili öğrencilerden pırıl pırıl 524 evladımızı teröristlikle itham etmişti. Fakat bu öğrencilerin hiçbirinin hakkında soruşturma veya kavuşturma yok. Hızını alamadı. 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işe aldığı personeller içinde 557 terörist var' dedi. Sen raf elması mısın? Sen bu 557 kişi için terörist diyorsan gereğini yap kardeşim. Devletin polisi, jandarması, istihbaratı sende. Sen ne hadle, ne yüzsüzlükle, ne pişkinlikle rızkını kazanmak isteyen 557 işçiyi terörist ilan ediyorsun? Biz bunları daha önce Türkiye'de gördük. Önce Kenan Evren'le gördük, sonra 28 Şubatçılar yaptı bunu, sonra FETÖ yaptı, şimdi Süleyman Bey insanları fişliyor. Türkiye'de bu fişleme işi çok tehlikeli bir iştir. İnsanlara, devlete, topluma zarar veren bir iştir" diye konuştu.

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"ASGARİ ÜCRETİ YÜZDE 20'YE GÖRE ARTIRMAK CİNAYETTİR"

Engin Altay, asgari ücret görüşmeleriyle ilgili de TÜİK verilerine göre yıllık enflasyonun yüzde 21,31 olduğunu hatırlatarak, "TÜİK'in enflasyonu gizlemesi, insanların rızkına göz dikmektir, alın teri hırsızlığıdır. Bunun içinde vebal var TÜİK başkanı. Bu vebalin bir bedeli var, bu bedeli sana ödetirler. TÜFE 21,3. Herkesin hayatı son 3 ayda iki kat pahalılanmışken yüzde 21,3 TÜFE'yi nasıl açıklarsın. Asgari ücreti yüzde 20'ye göre artırmak cinayettir, ah almaktır, vebal almaktır. Asgari ücretle çalışanların bir hayal kırıklığı yaşamasını istemiyoruz. Bütün mağaza ve marketlerde etiket değiştirme elemanları çalışıyor. Saatlik, günlük etiketler değiştiriliyor. Bu kafa Türkiye'yi hiperenflasyona götürür" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Süleyman Soylu CHP
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