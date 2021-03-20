Meclis'in kabul ettiği İstanbul Sözleşmesi'nin kararname ile feshedilmesi hukuka uygun mu?

Hukukçulara göre 9 numaralı kararnamedeki düzenleme TBMM'de kabul edilmemiş sözleşme veya antlaşmaları kapsıyor ve bu nedenle de ancak TBMM'de yapılacak yeni bir düzenlemeyle yürürlükten kaldırılabilir.

Bazı hukukçular bu nedenle bir kararname ile yürürlükten kaldırılamayacağı görüşünde.

Hukuki tartışmaya neden olan ise İstanbul Sözleşmesi'nin 24 Kasım 2011'de kabul edilerek yasalaşması.

"Milletlerarası andlaşmaların (…) hükümlerinin uygulanmasını durdurma ve bunları sona erdirme, Cumhurbaşkanı kararı ile olur."

BBC Türkçe'ye değerlendirmede bulunan Kazan İstanbul Sözleşmesi'nin bir yasayla onaylanarak yürürlüğe girdiğine dikkat çekerek, "Böyle bir sözleşmeden Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle çıkılamaz. Dolayısıyla Meclis tarafından bu yolda yeni bir yasa yapılana kadar İstanbul Sözleşmesi yürürlüktedir" görüşünü dile getirdi.

Bir düzenlemenin kabul edildiği yöntemle değiştirilebileceğinin temel bir hukuk kuralı olduğunu beliren Kazan, şöyle konuştu:

"Gece yarısı kararnamesinde deniyor ki 'Türkiye Cumhuriyeti adına 11.05.2011 tarihinde imzalanan ve 10/02/2012 tarihli Bakanlar kurulu kararı ile onaylanan Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine...'

"Ama kanunla onaylama bölümü atlanıyor. Oysa Kanun 24 Kasım 2011'de onaylanmış, yürürlüğe girmiştir. Yani Bakanlar Kurulu kararıyla değil. O nedenle İstanbul Sözleşmesi yürürlüktedir diyorum."

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Sözüer ise TBMM'de onaylanan uluslararası sözleşmelerle ilgili Anayasa'nın 90. maddesine işaret etti. Sözüer, Twitter hesabından, "İstanbul Sözleşmesi Anayasa'nın 90. maddesi uyarınca yasayla onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Böyle bir sözleşmeden Cumhurbaşkanı kararnamesiyle çıkılamaz. Dolayısıyla, TBMM yeni yasa yapmadıkça İstanbul Sözleşmesi yürürlüktedir" ifadelerine yer verdi.