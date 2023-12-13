Mecliste bayılan Saadet Partili milletvekili Bitmez'e CHP lideri Özel'den ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün TBMM Genel Kurulu’nda fenalaşan ve yoğun bakımda tedavisi süren Saadet Partili Hasan Bitmez'in durumu hakkında bilgi almak için Bilkent Şehir Hastanesi'ne geldi. Özel, Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin doktorlardan bilgi alarak, ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan Özel, "Hasan Bitmez Meclis'e geldiği ilk günden beri iki grup arasında da köprü olmuş; çok çalışkan, sürekli odamıza ve grubumuza gelen giden, partisi için ve Kocaeli'nin sorunlarını dile getirmek için üstün gayret gösteren çok samimi, çok gayretli bir siyasetçi. Dünden bugüne hep birlikte dua ediyoruz" dedi.

Rahatsızlığın Meclis kürsüsünde yaşanmış olmasının da herkes açısından üzüntü verici bir durum olduğunu dile getiren Özel, "Elbette siyasetin bir kısmı müzakere, bir kısmı münakaşa ama her türlü sağlık durumunu, her türlü riski değerlendirmek gerekiyor ve sağlıktan daha önemli hiçbir şeyin olmadığı ortada. Bugün Meclis'teki herkesin yüreği ağzında bir şekilde Hasan Bitmez büyüğümüzden iyi haber bekliyorlar. Bu üzüntülerden, bu sıkıntılardan mutlaka ders almak gerekiyor. Bundan sonraki süreçte durumu yakından takip edeceğiz. Ailesine, değerli eşine, kıymetli babasına söylediğim gibi emin ellerdeler. Yapılabilecek her şey yapılıyor" diye konuştu.

'YÜKSEK HAYATİ RİSKİ DEVAM EDİYOR'

Ankara Şehir Hastanesi Kalp Damar Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ali Özatik ise Bitmez'in hayati riskinin hala devam ettiğini vurgulayarak, "Gerekli müdahaleleri devam ediyor. Yapay kalp ve akciğer cihazıyla şu anda dolaşımını, solunumunu sağlayabiliyoruz. Dediğim gibi yüksek hayati riski devam ediyor" açıklamasında bulundu.

(DHA)





