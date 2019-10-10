Mecliste Dünya Gıda Günü programı

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, "Gıdanın paylaşımında dünyada adalet sağlanabilmiş olsa, belki bugün bahsedilen sıkıntılar, ne bölgemizde ne de dünyada yaşanır. Öncelikle paylaşımda adaleti sağlamak lazım." dedi.

TBMM'de, Dünya Gıda Günü kapsamında, "Eylemlerimiz geleceğimizdir. Sağlıklı beslenme ile açlığa son verilmiş bir dünya" konulu program düzenlendi.

Farklı üniversitelerden beslenme ve diyetetik öğrencilerinin de katıldığı programın açılışında konuşan Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, sağlıksız beslenmenin kronik hastalıklara, ölümlere sebep olan en önemli risk faktörlerinin başında geldiğini söyledi.

Türkiye'de 30 ila 70 yaş arasındaki ölümlerin yüzde 88'inin bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklandığını, tüm ölümlerin yüzde 47'sinin ise kalp krizi ve felç gibi kalp damar hastalıklarına bağlı olduğunu belirten Durgut, şöyle konuştu:

"Kronik hastalıklara bağlı işgücü kaybı, sosyo-ekonomik kalkınmamızı engellemekte ve bu alanda olumsuz etki yaratmaktadır. Sağlıksız beslenme ve tütün kullanımı gibi risk faktörleri minimize edilmezse, kronik hastalıkların ülkemiz ekonomisi üzerinde yarattığı yük daha da artmaktadır. Başta Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığımız olmak üzere ilgili bütün sektörlerin katılımıyla güvenli, sağlıklı, sürdürülebilir gıda üretimi ve tarımın desteklenmesi, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının teşvik edilmesi, sigara kullanımının azaltılması, endüstriyel trans yağların eliminasyonu, tuz kullanımının azaltılması, obezitenin önlenmesi için yapmamız gereken çok şey var."