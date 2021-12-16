Mecliste yüksek tansiyon devam ediyor! Kadın vekiller kavga etti

TBMM Genel Kurulu’nda 2020 Kesin Hesap Kanun teklifi görüşmeleri devam ediyor.

AK PARTİ VE CHP VEKİLLERİ ARASINDA TARTIŞMA

AK Parti Trabzon milletvekili Bahar Ayvazoğlu, AK Parti’nin muhalefetin tezlerini çürüttüğünü belirterek, Meclis kürsüsünden yaptıkları konuşmaları eleştirdi. Ayvazoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP milletvekillerine yüklendi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Denizli milletvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP Genel Başkanı’nın eğilip bükülmeyeceğini söyleyerek, CHP’de düşünce özgürlüğü olduğunu söyledi. CHP Afyonkarahisar milletvekili Burcu Köksal, Bülent Ecevit’i eleştirmenin kimsenin hakkı olmadığını belirterek, Ecevit’in Amerika Birleşik Devletleri’ne karşı çıktığını ifade etti.

VEKİLLER SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

MHP milletvekilleri ise TBMM Başkanvekili Haydar Akar’ın tutumuna tepki gösterdi.

Oturuma ara verildikten sonra AK Parti ile CHP kadın milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Diğer milletvekilleri kadın milletvekillerini sakinleştirmeye çalıştı. (İHA)





