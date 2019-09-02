KADIN

Medeni durum ile demans arasında bağlantı olabilir

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | 02.09.2019 11:47 | Son Güncelleme

Boşanan kişilerin demans (bunama) hastalığına yakalanma riskinin evli kişilerden iki kat fazla olabileceği bildirildi.

Medeni durum ile demans arasında bağlantı olabilir

Science Daily'nin haberine göre, medeni halleri farklı 15 binden fazla kişinin bilişsel işlevlerini inceleyen Michigan Eyalet Üniversitesi'nden bilim insanları, evli kişilerde yaşlandıkça demans görülme olasılığının düşük olduğunu tespit etti.

Araştırmacılar, 2000-2014 yılları arasında yürütülen Sağlık ve Emeklilik Çalışması çerçevesinde elde edilen verileri değerlendirdi.

2000 yılında, yaşları 52 ve üstü olan 15 binden fazla katılımcının bilişsel işlevleri her iki yılda bir yüz yüze ya da telefonla görüşülerek ölçüldü.

1

Katılımcıların, evli, boşanmış ya da ayrılmış, dul, hiç evlenmemiş ve birlikte yaşayan çiftler şeklinde gruplara ayrıldığı çalışmada sonuçlar, boşananların, süreç içerisinde demansa yakalanma ihtimalinin evlilerden yaklaşık iki kat fazla olduğunu ortaya koydu.

Araştırmacılar, ayrıca, "farklı ekonomik kaynakların", boşanmış, dul ve hiç evlenmemiş katılımcılar arasında kısmen daha yüksek demans riski oluşturduğuna işaret etti.

Çalışmada, sağlıkla ilgili faktörlerin ise boşanmış ve evli katılımcıların demans olasılığını çok az etkilediği kaydedildi.

Çalışma, "The Journals of Gerontology: Series B" dergisinde yayımlandı.

AA

Havada takla attı! Korkunç anlar kamerada!Havada takla attı! Korkunç anlar kamerada!
Söz yüzüğü şaşkına çevirdi! 'Utanç verici'Söz yüzüğü şaşkına çevirdi! 'Utanç verici'
Erkekler, üreme potansiyeli olan kadınları kokularından ayırt ediyorErkekler, üreme potansiyeli olan kadınları kokularından ayırt ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
demans bunama

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

'Tutkulu Aşıklar' sosyal medyayı salladı!

'Tutkulu Aşıklar' sosyal medyayı salladı!

Meme protezlerinde 'kanserojen marka' uyarısı

Meme protezlerinde 'kanserojen marka' uyarısı

Son yıllarda moda oldu ama devamlı kullanımı...

Son yıllarda moda oldu ama devamlı kullanımı...

Dileklerinizi dilemeyi unutmayın! Bu hafta bakın neler bekliyor?

Dileklerinizi dilemeyi unutmayın! Bu hafta bakın neler bekliyor?

Sonbahar depresyonuna karşı 'acı' reçete

Sonbahar depresyonuna karşı 'acı' reçete

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çok mastürbasyondan nasıl kurtulurum?

Çok mastürbasyondan nasıl kurtulurum?

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Erkeklerin yüzde 70'inde bu problem var!

Erkeklerin yüzde 70'inde bu problem var!

Oral seks hastalıklara davetiye çıkarıyor!

Oral seks hastalıklara davetiye çıkarıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
8 yıllık sevgilisinden aldığı yüzük şaşkına çevirdi! 'Utanç verici' bulundu

Söz yüzüğü şaşkına çevirdi! 'Utanç verici'

Erkekler, üreme potansiyeli olan kadınları kokularından ayırt ediyor

Erkekler, üreme potansiyeli olan kadınları kokularından ayırt ediyor

İyi bir ilişki nasıl olmalı? Doğru insan kimdir, karşımıza çıktığında nasıl anlayabiliriz?

Sevgi, saygı, sadakat, sabır ve seks dışında nelere dikkat etmek gerekir?

Sorunlarımızı arkadaşlarınızla değil, sevgilinizle veya eşinizle çözün

Partnerinize ne kadar güveniyorsunuz?

Erkekler kadınlardan daha geç olgunlaşıyor

Bilim de onayladı! Erkek beyni daha büyük olabilir ama...

Koku alma duyusu iyi olan insanlar cinsel birleşme esnasında daha fazla orgazm oluyor

Garip gelebilir ama iyi orgazmın sırrı bunda yatıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.