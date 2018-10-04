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Medeni Kanun'un yürürlüğe girmesinin yıl dönümü

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.10.2018 11:23 | Son Güncelleme

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer: - "Kadın erkek eşitliği, Medeni Kanun meselesi bir demokrasi meselesidir. Laik cumhuriyeti savunan herkesi Medeni Kanun'a sahip çıkmaya çağırıyoruz"

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Kadın erkek eşitliği, Medeni Kanun meselesi bir demokrasi meselesidir. Laik cumhuriyeti savunan herkesi Medeni Kanun'a sahip çıkmaya çağırıyoruz." dedi.

Çakırözer, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Medeni Kanun'un 92 yıl önce bugün yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Kadına yönelik şiddetin ve erken yaşta evliliklerin arttığını, kadınların okullaşma ve istihdam oranlarının azaldığını, kadınların güvencesiz bir hayata mahkum edildiğini savunan Çakırözer, Dünya Ekonomik Forumu Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Raporuna göre, Türkiye'nin cinsiyet eşitliğinde 144 ülke arasında 131'inci sırada yer aldığını aktardı.

Bu durumun kadınların ekonomik ve toplumsal hayatta sınırlı yer almaları sonucu doğurduğunu ifade eden Çakırözer, 100 Günlük Eylem Planı'nda da kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadın istihdamı ve siyasete katılımının artırılmasına ilişkin somut ve yapıcı düzenlemelerin yer almadığını belirtti.

Çakırözer, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda, müfredat ve ders kitaplarında da geriye gidildiğini savunarak, bazı ders kitaplarındaki metin ve görsellerde, kadınların ayrımcılığa maruz kaldığını, çalışma hayatından ziyade evde gösterildiğini, ev kadını ve anne olarak tasvir edildiğini iddia etti.

Bu durumun evrensel değerlere aykırı olduğuna dikkati çeken Çakırözer, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet ve cumhuriyetin kadınlara kazandırdıklarını korumaya, güçlendirmeye, pekiştirmeye ve daha da ileri götürmeye kararlıyız. Bu anlayışla, müfredat ve ders kitaplarının kadın erkek eşitliği yönünden yeniden incelenmesi ve cinsiyet eşitliğine uygun hale getirilmesi şarttır. Kadınlara yönelik ayrımcılık içeren ifadeler, müfredat ve ders kitaplarından çıkarılmalıdır. İstanbul Sözleşmesi gereği toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimin tüm kademelerinde zorunlu ders olarak yer almalıdır. Kadın erkek eşitliği, Medeni Kanun meselesi bir demokrasi meselesidir. Laik cumhuriyeti savunan herkesi Medeni Kanun'a sahip çıkmaya çağırıyoruz."

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