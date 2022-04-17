Medvedçuk'un eşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Beni duyduğuna eminim!

Zelenskiy’nin tüm dünyanın gözü önünde gözaltındaki fotoğraflarını yayınlayarak Putin’e takas teklifi bulunmasının ardından yeni bir son dakika haberi daha geldi. Ukrayna'da gözaltına alınan Rusya yanlısı Viktor Medvedçuk'un eşi Oksana Marçenko, ikinci kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım talep etti. Marçenko, Cumnhurbaşkanı Erdoğan'dan eşinin serbest bırakılması için Zelenski'yle görüşmesini istiyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Ukraynalı muhalif milletvekili Viktor Medvedçuk'un eşi Oksana Marçenko, "Erdoğan gibi güçlü bir liderin, zayıf bir lider olan Zelenskiy’i etkileyebileceğine inanıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beni duyduğuna ve eşimin Ukrayna Güvenlik Servisi'nin demir parmaklıklarından kurtulması için her şeyi yapacağına eminim" çağrısını yaptı.

Medvedçuk, Ukrayna'nın en büyük muhalefet partisi Yaşam İçin Muhalefet Platformu'nun lideri. Savaştan önce vatana ihanetle suçlanarak ev hapsine alındı. Savaşın başlamasıyla firar etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 12 Nisan'da Medvedçuk'un Ukrayna istihbarat servisinin özel operasyonuyla yakalandığını duyurdu. Rusya'ya esir takası önerisi yaptı. Medvedçuk'un eşi Oksana Marçenko, o zamandan beri eşinden haber alamıyor.

Moskova'da basın toplantısı düzenleyen Marçenko, birçok ülke parlamentosuna mektup gönderdiğini duyurdu. Erdoğan'a da çağrıda bulunarak eşinin serbest bırakılması için devreye girmesini istedi.

Eşinin işkence gördüğünü düşünen Marçenko, "Ona işkence yapacaklar veya çoktan yaptılar. Şu anda eşimin nerede olduğunu bilmiyoruz. Bu da uygun yasal koruma veya tıbbi bakım sağlamayı imkansız kılıyor" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla tanınan ana muhalefet partisi lideri Viktor Medvedçuk'un gözaltına alındığını açıklamıştı.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla tanınan ana muhalefet partisi lideri Viktor Medvedçuk'un gözaltına alındığını açıklamıştı.

Viktor Medvedçuk, Putin'le yakın bağları olan bir isim. Rusya Devlet Başkanı Putin, Medvedçuk'un en küçük kızı Daria'nın vaftiz babası.

Rusya'nın 2014 yılında Kırım Yarımadası'nı ilhak etmesinin ardından ABD, Medvedçuk'u yaptırım listesine ekledi. İlhakın ardından Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelerde arabulucu olarak rol oynadı. Ancak teröre finansman sağladığı gerekçesiyle geçen yıl Medvedçuk'un malvarlığı donduruldu. Kendisiyle bağlantılı olduğu belirtilen üç televizyon kanalı da Kremlin yanlısı propaganda yaptığı gerekçesiyle kapatıldı. Medvedçuk, kendisine yöneltilen suçlamaları "siyasi baskı" olarak nitelendiriyordu.



