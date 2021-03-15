'Mega yarasalar', Avustralya'da hayatı zorlaştırıyor

Kanat açıklıkları 1.5 metre genişliğe sahip olabilen devasa yarasa kolonisi, Adelaide'de elektrik kesintilerine sebep oluyor.

Devasa yarasaların 2021 yılı içerisinde şimdiye kadar 40 kez kesintiye sebep olduğu belirtildi.

1.5 milyona yakın nüfusa sahip olan kentte bölge halkı, devasa yarasalarla başa çıkmanın yollarını arıyor.

'Mega yarasa' olarak adlandırılan bu yarasa türünün, ilk olarak kent merkezinde bulunan Botanik Park'ta görüldüğü bildirildi. İlk görüldüğü andan bu yana koloni halinde büyüyen bu büyük yarasaların şu anki sayısının 25 bin kadar olduğu belirtiliyor.

Ekolojist Jason van Weenan, Aelaide bölgesindeki kaynakların tükenmesiyle, bu hayvanların kenti terk edip eski kolonilerine döneceğini düşündüğünü söyledi.

Yıllık olağan sıcak hava dalgalarının kentte etkisini göstermemesi sebebiyle dev yarasaların bu yıl beklenenden çok daha fazla miktarda ürediği tahmin ediliyor.

