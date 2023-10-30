Megakent İstanbul'da trafik kilit!

Anadolu Yakası'nda, TEM otoyolunda Sancaktepe-Ataşehir ile Şile otoyolunda Altunizade ve Ümraniye arasında araçlar güçlükle ilerliyor. İBB tarafından metrobüs yolunda sürdürülen beton döküm çalışması nedeniyle Çağlayan-Haliç yönü sol şeridi trafik akışına kapatılırken güzergah üzerinde trafik yoğunluğu gözleniyor.

Kentin Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kartal ile Kadıköy arasında her iki yönde de araç yoğunluğu görülüyor.

TEM otoyolunda Sancaktepe-Ataşehir ile Şile otoyolunda Altunizade ile Ümraniye arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Anadolu'dan Avrupa Yakası'na geçişlerde trafik yoğunluğu Ünalan'dan başlıyor.

Diğer istikamette Çağlayan'dan başlayan trafik yoğunluğu, köprüde normale dönerken Ataşehir'de artıyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrupa Yakası'na geçişlerde trafik yoğunluğu Ümraniye ayrımından başlıyor. Maslak ile Hasdal arasında araçların durma noktasına geldiği gözleniyor.

Öte yandan bazı ana arterler ve sahil yolları ile TEM bağlantı yollarında da yoğunluk görülüyor.

METROBÜS ÇALIŞMASI YOĞUNLUĞA NEDEN OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) metrobüs yolunda sürdürülen beton döküm çalışması nedeniyle Çağlayan-Haliç yönü sol şeridi trafik akışına kapatılırken güzergah üzerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

D-100 kara yolunda Çobançeşme mevkisinde araçlar Avcılar yönüne güçlükle ilerliyor.

TEM otoyolunda İSTOÇ mevkisinden Avcılar istikametinde, Ambarlı, Saadetdere ve Haramidere'de yoğunluk oluşurken Bahçeşehir TEM bağlantı yolunda araçlar güçlükle seyrediyor.

Avrupa Yakası'nın sahil kesimi ile maç oynanacak Beşiktaş Park Stadı çevresinde ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Basın Ekspres Caddesi'nde ise her iki yönde trafik ağır ilerliyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞU AKŞAM SAATLERİNDE ARTTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik uygulamasına göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 72 ölçüldü.

Kent genelinde bazı metrobüs, İETT ve tramvay aktarma istasyonlarında da yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

Aktarma noktalarında toplu taşıma araçlarından inen ve turnike bölgesinden metrobüse, metroya veya otobüs duraklarına ulaşmaya çalışan yolcular, kalabalıkta ilerlemeye çalışıyor. (AA)







