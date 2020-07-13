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Meğer diş ağrısını hafifletmek çok kolaymış! Vanilya özü, kekik, sarımsak...

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.07.2020 12:00 | Son Güncelleme

Diş ağrınız varsa buna neyin sebep olduğunu bulmak önemli. Böylece herhangi bir ağrıyı, şişmeyi veya diğer semptomları en iyi şekilde nasıl gidereceğinizi bilebilirsiniz. Bir diş hekimine görünmeden önce dayanılmaz diş ağrısından kurtulmanın yollarını arıyorsanız, aşağıdaki doğal yöntemleri deneyebilirsiniz.

Meğer diş ağrısını hafifletmek çok kolaymış! Vanilya özü, kekik, sarımsak...

Düzenli olarak tuzlu suyla ağzı çalkalamak ya da soğuk kompres uygulamak, küçük tahrişleri ve sızıları hafifletebilir. Fakat daha ciddi diş ağrıları için mutlaka diş hekimine görünmelisiniz. Belirtileriniz bir ya da iki günden daha uzun süre devam ederse bir uzmandan yardım almak en doğrusu olacaktır. Yine de öncesinde ağrınızı hafifletmek için uygulayabileceğiniz çeşitli yöntemler var.

TUZLU SUYLA AĞZINIZI DURULAYIN

Diş ağrısı için tuzlu suyla durulama etkili bir yöntem. Tuzlu su doğal bir dezenfektan olmasından ötürü, dişlerinizin arasına sıkışan gıda parçalarını ve döküntülerini gidermeye yardımcı olabilir. Ayrıca tuzlu su iltihaplanmayı azaltır ve ağız yaralarını iyileştirebilir. Bu işlem için yarım çay kaşığı tuzu bir bardak ılık suyla karıştırıp, gargara yapmanız yeterli.

KEKİK SAYESİNDE DİŞ AĞRINIZA VEDA EDİN

Kekik, güçlü bir antibakteriyel ve antioksidan kaynağıdır. Bu nedenle diş ağrısını hafifletebilir. Direkt olarak kekik çayı ile gargara yapabilirsiniz. Buna ek olarak su ve kekik yağını karıştırıp, ağrılı olan bölgeye sürebilirsiniz.

SOĞUK KOMPRES UYGULAYIN

Özellikle herhangi bir işlem diş ağrısına yol açmış ise ağrınızı dindirmek için soğuk kompres uygulayabilirsiniz. Bunu yaptığında, bölgedeki kan damarlarında daralma meydana gelir. Sonuç olarak ağrınız daha az şiddetli hale dönüşür. Soğuk kompres uygulamaları şişliği alma ve iltihabı azaltma konusunda etkili bir yöntem. Havluya sarılmış bir buz torbasını ağrılı bölgede 20 dakika boyunca tutun. Aynı işlemi birkaç saatte bir tekrarlayabilirsiniz.

SARIMSAĞIN GÜCÜNDEN FAYDALANIN

Binlerce yıldır sarımsak, tedavi için kullanılmıştır. Zararlı bakterileri öldürmesiyle öne çıkan sarımsak, ağrı kesici olarak da işlev görür. Sarımsağı diş ağrınızı hafifletmek için kullanmak istiyorsanız karanfille birlikte ezin. Hazırladığınız karışımı ağrılı bölgeye uygulayın. Alternatif olarak bir diş taze sarımsağı çiğneyebilirsiniz.

KARANFİLİ DENEYİN

Karanfil tarih boyunca diş ağrılarını hafifletmek için sıklıkla kullanıldı. Çünkü yapısında bulundurduğu özel maddeler, karanfilin ağrıyı uyuşturmasını ve iltihabı azaltmasını sağlar. Bununla birlikte, iyi bir antiseptik özelliğe sahiptir. Diş ağrınız için karanfil çiğneyebilir ya da karanfil yağını bir pamuğa damlatıp ağrılı bölgeye uygulayabilirsiniz. Bir diğer yöntem ise suya iki damla karanfil yağı damlatıp gargara yapmak.

VANİLYA ÖZÜTÜ İLE DİŞ AĞRISINDAN KURTULABİLİRSİNİZ

Vanilya özü, ağrıyı uyuşturmaya yardımcı olabilecek maddeler bakımından zengindir. Yüksek antioksidan içeriği sayesinde vanilya özü, etkili bir doğal tedavi yöntemidir. Parmağınıza veya bir pamuk topuna vanilya özü sürün. Ardından ağrılı diş çevrenize vanilya özünü uygulayın. Günde birkaç kez aynı işlemi tekrarlayabilirsiniz.

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