Meğer erkekler ayrılmak için bu bahaneleri kullanıyormuş!

Bir erkek size bunu söylüyorsa yeni heyecanlar peşinde demektir. Bu yeni heyecanların önündeki tek engel siz olduğunuz için önünün açılmasını ister. Siz bu durum karşısında ilk günlerdeki heyecanı nasıl tekrar canlandırabilirim diye düşünerek zamanınızı harcamamalısınız. Çünkü o çoktan yeni heyecanların peşine düşmüştür.

Erkeklerin ilişkiden sıkılmaya başladıkları zaman en çok kullandığı bahanelerden biridir. Bunu söyleyen erkek bir yandan sizi kaybetmek istemiyor, bir yandan da dışarıda devam eden hayatta biraz takılmak istiyordur. Bu bahaneyi duyduktan sonra ilişkinizin düzeleceği ümidine kapılmamanızı tavsiye ederiz. Çok üstüne gitmeye başladığınızda ise “Çok düşündüm, maalesef bu ilişkiyi devam ettiremeyeceğim” diyerek işin içinden sıyrılır.

Bir ilişkide aradaki bağlar koptuğunda bazı erkekler lafı hiç dolandırmadan ayrılık sebebini söylese de bazıları dürüst olamayıp bahanelerin arkasına sığınmayı tercih ediyorlar. İşte erkeklerin en çok kullandığı 6 klasik ayrılık bahanesi!

SORUN SENDE DEĞİL, BENDE

Dünyanın en saçma bahanelerinden biri olsa da, erkeklerin büyük bir tartışmadan kaçmak için kullandığı ve en sevdiği bahanedir. Bir süredir birlikte olduğu ve hiçbir şey hissetmedikleri kadından ayrılmak için bir türlü bahane bulamazlar. Ancak o ilişki artık erkek için çekilmez bir hale gelmeye başlamıştır. Ve bu bahaneyi sunarak tüm suçu üstlenir ve ilişkiden kaçmaya çalışır.

SENİN İÇİN DOĞRU KİŞİ DEĞİLİM

En bayat ayrılık bahanelerinden olan bu yöntem “Senin beni sevdiğin kadar seni sevmiyorum” diyemeyenlerin başvurdukları yöntemdir. Burada kadının ona deli gibi aşık olduğundan oldukça emindir. Bu sevgiden bu kadar emin olan erkekler, karşı tarafa söz hakkı bırakmadan sizi düşündüğü için ayrılmak istiyormuş havası oluşturmaya çalışır ve size söz hakkı bırakmaz.

İKİMİZ İÇİN DE EN DOĞRUSU BU

En meşhur ayrılık bahanelerinden biri de bu değil mi? Nedense ilişkiye başlamadan önce iki kişi karar verirken bir anda ikinizin adına doğru olanın bu olduğunu tek başına düşünmeye başlıyor. Bir de bunun arkasına “Şimdi kendini bu kadar üzülüyorsun ama ileride bunun ne kadar doğru bir karar olduğunu anlayacaksın” ifadesi ekleniyor. Bu ayrılık bahanesinin anlamı; seni istemiyorum ve seni bu şekilde teselli etmeyi uygun gördüm.

SEN DAHA İYİLERİNE LAYIKSIN

Listenin baş tacı olmaya aday bu bahane en popüler ayrılık bahaneleri arasında rekora koşar. Bir erkek ayrılmak istediğinde ama mantıklı bir açıklama sunamadığı durumda ilk bu bahaneyi kullanır. Bu cümleyi duyduğunuzda bilmelisiniz ki karşınızda yeterince olgun birisi yoktur.



