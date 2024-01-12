Meğer gözümüzün önündeymiş! Demir eksikliğine karşı en etkili yöntem

Demir, vücudumuzun sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için temel bir mineraldir. Pek çok insan, demir eksikliği sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Demir eksikliği vücutta ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Siz de demir eksikliği problemi yaşıyorsanız bu basit yöntemi mutlaka denemelisiniz.

DEMİR EKSİKLİĞİNE KARŞI BİREBİR YÖNTEM

Anemi, demir eksikliği için basit bir ev yöntemi var. Demir eksikliği saç dökülmesi, düşük tansiyon, yorgunluk ve baş dönmesi gibi problemleri beraberinde getirebiliyor.

Demir eksikliğine karşı akşamdan 10 tane kadar siyah kuru üzümü bir bardak suyun içine koyun.

Bu üzümleri sabah kahvaltısında tüketin.

Siyah kuru üzüm demir, potasyum ve kalsiyum açısından zengindir. Bakır da içerir ve bu da alyuvar üretimini arttırır.



