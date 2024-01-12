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    4. Meğer gözümüzün önündeymiş! Demir eksikliğine karşı en etkili yöntem

    Meğer gözümüzün önündeymiş! Demir eksikliğine karşı en etkili yöntem

    12.01.2024 11:40 | Son Güncelleme:
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    Vücudumuzun sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için gerekli olan demir, birçok önemli fonksiyonu destekler. Demir eksikliği dünya genelinde sıkça görülen bir sağlık sorunudur. Demir eksikliği hem gençlerde hem de yetişkinlerde çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir. Genellikle saç dökülmesi, yorgunluk ve baş dönmesi gibi belirtilerle ortaya çıkan bu probleme karşı etkili bir doğal yöntem bulunuyor. Üstelik uygulaması da oldukça kolay.

    Demir, vücudumuzun sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için temel bir mineraldir. Pek çok insan, demir eksikliği sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Demir eksikliği vücutta ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Siz de demir eksikliği problemi yaşıyorsanız bu basit yöntemi mutlaka denemelisiniz.

    DEMİR EKSİKLİĞİNE KARŞI BİREBİR YÖNTEM

    Anemi, demir eksikliği için basit bir ev yöntemi var. Demir eksikliği saç dökülmesi, düşük tansiyon, yorgunluk ve baş dönmesi gibi problemleri beraberinde getirebiliyor.

    yorgunluk

    Demir eksikliğine karşı akşamdan 10 tane kadar siyah kuru üzümü bir bardak suyun içine koyun.

    siyah kuru üzüm

    Bu üzümleri sabah kahvaltısında tüketin.

    siyah kuru üzüm2

    Siyah kuru üzüm demir, potasyum ve kalsiyum açısından zengindir. Bakır da içerir ve bu da alyuvar üretimini arttırır.


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    demir eksikliği kuru üzüm
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