HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meğer Osmanlı padişahları bile onu tüketiyormuş! Her derde deva, İbrahim Saraçoğlu faydalarını saymakla bitiremedi

Meğer Osmanlı padişahları bile onu tüketiyormuş! Her derde deva, İbrahim Saraçoğlu faydalarını saymakla bitiremedi

15.11.2023 09:22 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı besinler hakkındaki açıklamalarıyla öne çıkan Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, Osmanlı padişahlarının tükettiği bir gıdaya değinip faydalarını sıraladı. Uzman isim, bu besinin iltihaplı hastalıkların tedavisinde destekleyici doğal bir takviye olarak kullanılabileceğini belirtti.

Meğer Osmanlı padişahları bile onu tüketiyormuş! Her derde deva, İbrahim Saraçoğlu faydalarını saymakla bitiremedi

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun Osmanlı imparatorlarının şifa kaynağıydı' dediği beyaz dutun faydaları saymakla bitmiyor. C vitamini, lif ve kalsiyum açısından zengin olan beyaz dut, aynı zamanda doğal bir antioksidan kaynağıdır.

300

Beyaz dut, düzenli tüketildiğinde vücuttaki alyuvar üretimini artırarak kansızlığı engeller.

258

GRİP HASTALIĞINA KARŞI KALKAN GÖREVİ GÖRÜR

Kötü kolestrolü düşürür, bağışıklık sistemini güçlendirir. A, K ve B vitaminleri açısından da zengin olan beyaz dut, grip ve enfeksiyon hastalıklarına karşı vücudu korur.

85

OSMANLI DÖNEMİNDE O HASTALIĞIN TEDAVİSİ İÇİN KULLANILIYORDU!

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Anadolu'da beyaz dutun yapraklarının şeker hastalığının tedavisinde kullanıldığı biliniyor. Dut yaprağı ayrıca doğal bir antiseptik ve antibiyotik olarak kullanılıyor. Böylelikle şeker hastalarının kapanmayan yaralarının tedavisinde önemli bir rol oynuyor.

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Dur yapma' çağrılarına aldırmadı, kendini boşluğa bıraktı! 'Palalı Sabri' detayı 'Dur yapma' çağrılarına aldırmadı, kendini boşluğa bıraktı! 'Palalı Sabri' detayı
Çöp diye atıyorduk! Saç dökülmesinin çözümü ondaymışÇöp diye atıyorduk! Saç dökülmesinin çözümü ondaymış
Yoldan çıkıp böyle takla attı! Korku dolu anlar saniye saniye kameradaYoldan çıkıp böyle takla attı! Korku dolu anlar saniye saniye kamerada
Anahtar Kelimeler:
ibrahim saraçoğlu osmanlı imparatorluğu
En Çok Okunan Haberler
İkinci tutuklama kararını duyunca şoke oldu! Eşine ilk sözleri...

İkinci tutuklama kararını duyunca şoke oldu! Eşine ilk sözleri...

Spor dersi vermek için gitti dehşeti yaşadı! Ünlü antrenörü site güvenliği kurtardı

Spor dersi vermek için gitti dehşeti yaşadı! Ünlü antrenörü site güvenliği kurtardı

Bahar Candan o paylaşımıyla kendini ele vermiş! Erkek arkadaşı bakın kim çıktı

Bahar Candan o paylaşımıyla kendini ele vermiş! Erkek arkadaşı bakın kim çıktı

Uzman isim tek tek anlattı: ‘Depremden yaklaşık 3 saat önce hızlı bir yükselme başlıyor’

Uzman isim tek tek anlattı: ‘Depremden yaklaşık 3 saat önce hızlı bir yükselme başlıyor’

‘Kalkan’ operasyonları sürüyor! 82 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı…

‘Kalkan’ operasyonları sürüyor! 82 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı…

İsrail'den Şifa Hastanesi'ne operasyon! Canlı yayında böyle duyurdu: 'Öldürmek istiyorsanız hazırım ama...'

İsrail'den Şifa Hastanesi'ne operasyon! Canlı yayında böyle duyurdu: 'Öldürmek istiyorsanız hazırım ama...'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Köpek balığı yüzme dersi alan çocukların gözü önünde kadına saldırdı

Köpek balığı yüzme dersi alan çocukların gözü önünde kadına saldırdı

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda büyük indirim

Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.