Meghan, Kraliyet kurallarını bir bir yıkıyor! Derin yırtmacı olay oldu

Kraliyet kurallarını yerle bir etmesiyle gündemden düşmeyen İngiltere tahtın 6. sıradaki vârisi Prens Harry'nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle bir yasağı daha çiğnedi.

Katı kraliyet kurallarına göre aile üyelerinin dekoltede aşırıya kaçan kıyafetler giymesi yasak.

Buna rağmen Susseş Düşesi eşiyle çıktığı Avustralya turunda önceki gün derin yırtmaçlı bir elbise giydi.

Yaklaşık 3.5 aylık hamile olan Meghan'ın elbisesine kraliyetten nasıl bir tepki geleceği merak konusu oldu. Ünlü çiftin Avustralya'da çiğnediği kurallar sıralandı.

Prens Harry ve Meghan Markle, gezilerinde öncelikle bir sıkı bir kraliyet kuralı olan “halktan insanlara sarılmama” kuralını yıktı. Melbourne ziyaretinde Harry, saatlerce geçişlerini bekleyen 19 yaşındaki bir hayranına sarıldı.

Çift için zor olan bir diğer kural ise topluluk içinde el ele tutuşmamak. Bu kuralı da dikkate almayan çift, Avustralya’da el ele gezdi.



