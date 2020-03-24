Mehmet Akarca kimdir? Yeni Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca oldu!

İsmail Rüştü Cirit’ten boşalan Yargıtay Başkanlığı koltuğuna Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca seçildi. Koronavirüs tedbirleri altında yapılan seçimin 2. turundan çıkan sonuç ile yeni Yargıtay başkanı Mehmet Akarca oldu. Peki Mehmet Akarca kimdir? İşte Mehmet Akarca’nın hayatı ve kariyerinden detaylar...

MEHMET AKARCA KİMDİR?

21.01.1963 tarihinde Şirvan’da doğmuştur. Karşıyaka Havva Özişbakan Lisesini bitirmiş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1986 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Kütahya’da kısa dönem olarak yapmıştır.

İzmir hakim adayı olarak mesleğe başlayan Akarca; sırasıyla Uşak/Ulubey, Van/Gevaş, Aydın/Sultanhisar Hakimliği, Sivas Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanlığı ile Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

18.01.2010 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Mehmet Akarca, Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nca 21.10.2013 tarihinde Yargıtay Ondördüncü Ceza Dairesi Başkanlığı’na seçilmiştir. Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nca gösterilen adaylar arasından Cumhurbaşkanı’nca 18.05.2015 tarihinde 1. kez, 21.05.2019 tarihinde 2. kez Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilmiştir. Evli ve iki çocuk babasıdır.



