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Mehmet Akif Ersoy'un evi müze oluyor (Mehmet Akif Ersoy'un evi Mısır Apartmanı nerede?)

22.02.2021 12:23 | Son Güncelleme:
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Mehmet Akif Ersoy'un evi müze oluyor (Mehmet Akif Ersoy'un evi Mısır Apartmanı nerede?)

Mehmet Akif Ersoy'un Mısır Apartmanı'ndaki evi müze oluyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, ünlü şairin 13 numaradaki dairesini hatıra evi yapma kararı aldı. Müze, Başkan Erdoğan'ın katılımıyla 12 Mart'ta açılacak. Peki, Mehmet Akif Ersoy'un evi Mısır Apartmanı nerede?

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından alınan kararla Mehmet Akif Ersoy'un evi müze olacak. İstiklal Marşı şairinin Beyoğlu'ndaki tarihi Mısır Apartmanı'ndaki dairesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 12 Mart'ta ziyarete açılacak.

Peki, Mısır Apartmanı nerede? İşte Mehmet Akif Ersoy'un evi ile ilgili detaylı bilgiler...

MEHMET AKİF ERSOY'UN EVİ MÜZE OLUYOR

Beyoğlu'nda eşsiz mimarisiyle dikkat çeken Mısır Apartmanı, birbirinden değerli isimlerin evi oldu. Bunlardan biri de İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'du. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mehmet Akif Ersoy'un 13 numaradaki dairesini hatıra evi yaptı. Müze, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 12 Mart'ta açılacak.

MISIR APARTMANI NEREDE?

Mısır Apartmanı, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan tarihi bir apartmandır. Galatasaray semtinde, İstiklal Caddesi ile Acara Sokağı'nın kesiştiği noktada yer alır ve 303-305 kapı numarasına sahiptir. İstanbul'un en büyük kiliselerinden Sent Antuan Katolik Kilisesi'yle komşudur. 1910 yılında, yıkılan Trocadero Tiyatrosu'nun yerine, Mısırlı Abbas Halim Paşa tarafından kışlık konak olarak yaptırılmıştır.

Mısır Apartmanı, İstanbul'un ilk betonarme yapılarındandır. Osmanlı devlet adamı, Mısır eyaleti yöneticilerinden Abbas Halim Paşa tarafından Ermeni asıllı mimar Hovsep Aznavuryan'a yaptırılmıştır. Art nouveau tarzındaki yapının inşasına 1905 yılında başlandı. İnşaat malzemelerinin büyük bir bölümü Fransa'dan getirildi. Yaklaşık 4,5 yıl süren inşaat çalışmalarının ardından yapı, 1910 yılında tamamlanarak Paşa'ya teslim edildi. Orijinal planda bina, zeminde dükkânlar olmak üzere toplam 6 kattan oluşuyordu. En üst katın bir bölümü çamaşırhane, kalan kısmı teras olarak kullanılıyordu.

İstiklal Caddesi (eski adıyla Cadde-i Kebir), Acara Sokağı ve Akarsu Sokağı olmak üzere üç cepheden yola bakan yapının giriş kapısı ve ön cephesi İstiklal Caddesi'ndedir. Ön cephede gösterişli balkonlar loca boşlukları ve ilk katta geniş pencereleriyle dikkat çekmektedir. Dış cephenin en karakteristik özelliği ise yalın süslemelerle bezenmiş kesme taştan yapılma duvarlar ve cephe heykelleridir.

Konağın Sahibi Abbas Halim Paşa tarafından kişisel konut olarak yaptırılmışsa da, Paşa'nın ölümünün ardından yapı, varisleri tarafından katlara ayrılmak suretiyle apartmana dönüştürülmüş ve 1940 yılında dönemin ünlü işadamlarından Hayri İpar'a satılmıştır. İpar ailesinin mülkiyetinde yapıda birtakım değişiklikler yapılmıştır.

Mevcut binaya 2 kat daha eklenmiş, ve 9. katın da ruhsatı alınmıştır. Ancak 9. katın yapımı hiçbir zaman gerçekleşmemiştir. Apartmana sonradan bir asansör de eklenmiştir. Asansör zemin katla 8. kat arasında çalışmaktadır.

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