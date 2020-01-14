Mehmet Ali Erbil'in hastalığı olan kaçış sendromu nedir? Kaçış sendromu belirtileri nelerdir?

Üst solunum yolu enfeksiyonları veya yoğun fiziksel aktiviteler nedeniyle tetiklenebilen, tekrarlayan ataklar ile kendini belli eden kaçış sendromu Mehmet Ali Erbil'in hastalığı sonrası en çok merak edilenler arasına girdi. Peki nedir kaçış sendromu? İşte kaçış sendromu hakkında bilinmesi gerekenler.

KAÇIŞ SENDROMU NEDİR?

Kaçak sendromu bir başka isimle sistemik kılcal kaçak sendromu (SCLS), kan damarlarından komşu vücut kavitelerine (boşluk) ve kaslarına tekrarlayan büyük miktarda plazma sızıntısı ile karakterize nadir görülen bir hastalıktır. Bu, kan basıncında, tedavi edilmediğinde organ yetmezliğine ve ölüme neden olabilecek keskin bir düşüşe neden olur.

Clarkson hastalığı olarak da adlandırılan bu durum, yaygın enfeksiyonlara (septik şok) veya ciddi alerjik reaksiyonlara (anafilaktik şok) ciddi reaksiyonlar ile karıştırılabilir. Atakların sıklığı, ömür boyu bir yıldan birkaç yıla kadar değişebilir. Bazıları ise yaşamları boyunca sadece bir atak geçirirler.

KAÇIŞ SENDROMU BELİRTİLERİ

– Sinirlilik

– Yorgunluk

– Karın ağrısı

– Mide bulantısı

– Kas ağrıları

– Aşırı susama

– Vücut ağırlığında ani artış